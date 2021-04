Seria Mi MIX jest linią produktową, w której Xiaomi może sobie pozwolić dosłownie na wszystko, ponieważ jest ona poletkiem do eksperymentowania dla tego producenta. Xiaomi Mi MIX 4 również nie będzie mainstreamowy, choć chiński gigant wiele zaryzykuje, decydując się na zastosowanie tak innowacyjnego rozwiązania.

Xiaomi, jak każdy producent, nie prowadzi działalności charytatywnej i chce zarabiać na swoich produktach. Jednocześnie nie boi się eksperymentować i prezentować urządzeń, które ostatecznie nie trafiają do sprzedaży, mimo że na ich opracowanie poszły ogromne pieniądze (zob. Xiaomi Mi MIX Alpha).

Xiaomi Mi MIX Alpha (fot. @Xiaomi)

Xiaomi Mi MIX 4 zadebiutuje na rynku i zachwyci, choć Xiaomi wiele ryzykuje

Oczekiwania wobec kolejnych smartfonów z serii Mi MIX są wygórowane. Xiaomi stara się ich nie zawieść – niedawno do tej rodziny dołączył składany Xiaomi Mi MIX Fold, a teraz na horyzoncie pojawił się Xiaomi Mi MIX 4, który podniesie poprzeczkę jeszcze wyżej niż Xiaomi Mi MIX 3.

Według nieoficjalnych doniesień, które pojawiły się na koncie @xiaomiui na Twitterze, Xiaomi Mi MIX 4 zadebiutuje we wrześniu 2021 roku, czyli dopiero za kilka miesięcy. Jego projekt musi jednak znajdować się już na ostatniej prostej przed finalizacją, ponieważ do sieci wyciekło sporo szczegółów na temat jego specyfikacji.

Najważniejszym jej elementem niewątpliwie będzie ukryty pod taflą wyświetlacza aparat do selfie i rozmów wideo. Rozwiązanie to po raz pierwszy pojawiło się w ZTE Axon 20 5G i zaoferuje je także ZTE Axon 30 Ultra. Technologia ta wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, dlatego pozostaje trzymać kciuki, aby w Xiaomi Mi MIX 4 nie była to jedynie sztuka dla sztuki, tylko taki aparat zapewniał zadowalające dla użytkowników efekty końcowe.

Xiaomi Mi Mix 3 (fot. Bartosz Dul / Tabletowo.pl)

Ponadto z niepotwierdzonych (jeszcze?) informacji wynika, że Xiaomi Mi MIX 4 zaoferuje również (być może zakrzywiony) wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości QHD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz procesor Qualcomm Snapdragon 888 ze zintegrowanym modemem 5G i obsługą WiFi 6.

Bardzo ciekawie zapowiada się także aparat główny w tym smartfonie, bowiem ma się on składać z zestawu sensorów o rozdzielczościach 50 Mpix (Sony IMX766), 48 Mpix (z obiektywem ultraszerokim) i 48 Mpix (tzw. teleobiektyw). Moduł ma oddać użytkownikowi do dyspozycji 120x zoom cyfrowy i funkcję nagrywania wideo w super wolnym tempie w 1920 klatkach na sekundę.

Xiaomi Mi MIX 4 zapowiada się zatem na prawdziwie topowy i wyróżniający się na tle innych smartfonów sprzęt. Aż szkoda, że na jego premierę musimy czekać jeszcze tyle miesięcy…