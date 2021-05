Galaxy Z Fold 3 będzie miał wszystko – składaną obudowę, aparat ukryty pod ekranem i rysik S Pen

Samsung najwyraźniej chce sprawić, by rok 2021 należał do smartfonów składanych. Przymierza się do premiery dwóch modeli tego typu: Galaxy Z Flip 3 oraz Galaxy Z Fold 3. Dotarły do nas informacje o tym drugim.

Samsung Galaxy Z Fold 3 – wszystkomający

W sieci pojawiły się zdjęcia, przedstawiające materiały promocyjne nowego składanego smartfonu Samsunga – Galaxy Z Fold 3. Co prawda są one niskiej jakości, ale szansa, że zostały sfabrykowane, są niskie. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wczesnym przeciekiem prawdziwych informacji. Co prawda już wcześniej mieliśmy okazję zapoznać się przesłankami dotyczącymi tegorocznego „składańca” z Korei Południowej, ale teraz możemy powołać się na konkretne grafiki, ukazujące niektóre z jego funkcji.

Napisy na zdjęciach upewniają co do tego, że w nowym składanym smartfonie Samsunga, przedni aparat fotograficzny będzie ukryty pod ekranem. Na rynku mamy już dostępne modele urządzeń z takim rozwiązaniem, ale dla koreańskiego producenta będzie to pierwszyzna – nigdy wcześniej nie widzieliśmy zastosowania tej technologii w jakimkolwiek flagowcu z rodziny Galaxy. Ciekawe, na jaką jakość zdjęć będą mogli liczyć użytkownicy tej nowoczesnej kamery.

Składany ekran Galaxy Z Fold 3 będzie przykryty specjalną warstwą ochronną, zwiększającą odporność na uszkodzenia. Co ważne, warstwa dotykowa obsłuży także specjalny rysik S Pen. Piórko zostanie pozbawione stosunkowo ostrej końcówki, by niepotrzebnie nie rysować wyświetlacza. To jeden z najważniejszych elementów tego urządzenia – stylus pozwoli znacznie zwiększyć użyteczność większej powierzchni roboczej.

Tylna część obudowy wydaje się mocno inspirować elementami flagowego Galaxy S21. Zyska ona ochronę w postaci szkła Gorilla Glass Victus. Najwyraźniej Samsung zaczyna powoli dochodzić do wprawy w projektowaniu i produkcji składanych smartfonów.

Official Z Fold 3 Camera Design. pic.twitter.com/1YjZxh0lcU — SJKB (@BuKarpiel) May 2, 2021

Jeszcze przyjdzie czas na premierę

Nie wiadomo dokładnie, kiedy przyjdzie nam ujrzeć Galaxy Z Fold 3 w pełnej krasie, ale źródła wskazują na lipiec 2021 roku. Jeśli raporty te są dokładne, to na najbardziej zaawansowane składane smartfony Samsunga nie przyjdzie nam czekać szczególnie długo. Do tego czasu internet wypełni się bardziej szczegółowymi zdjęciami nowych urządzeń.