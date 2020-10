Xiaomi Mi Band może dostać niespodziewaną aktualizację. Przyda się w tym trudnym czasie

Xiaomi Mi Band to seria opasek, które cieszą się ogromną popularnością wśród klientów dzięki temu, że charakteryzują się wyjątkowo atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych przezeń możliwości. Okazuje się, że mogą się one wzbogacić o funkcję, która przyda się w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Xiaomi Mi Band towarzyszy na co dzień milionom użytkowników na całym świecie. Urządzenie, mimo niewielkich gabarytów i piórkowej wagi, oferuje mnóstwo przydatnych funkcji, szczególnie w generacjach z najkrótszym stażem na rynku. I choć wciąż jest wiele do poprawy (najdotkliwszy jest brak wbudowanego GPS-u i dostępnych globalnie płatności zbliżeniowych), to i tak klient otrzymuje kompletne wearable.

Xiaomi Mi Band może wzbogacić się o nową, bardzo przydatną funkcję

Jeszcze do niedawna wydawało się, że dostępne poza Chinami opaski z serii Xiaomi Mi Band nie mogą obsługiwać płatności zbliżeniowych. Okazało się jednak, że jest to możliwe dzięki partnerstwu z Mastercard – Xiaomi Mi Band 4 NFC jest dostępna w kilku krajach za naszą wschodnią granicą.

Jak widać, dla chcącego nic trudnego. Co więcej, Xiaomi może nas jeszcze bardziej zaskoczyć, bowiem pracuje nad kolejną funkcją, której w przypadku serii Xiaomi Mi Band prawdopodobnie nikt się nie spodziewał.

Serwis AndroidTR w kodzie źródłowym aplikacji Mi Fit odkrył zaskakujące fragmenty, które ujawniają, że Xiaomi wraz z Huami (firmą odpowiedzialną za markę Amazfit i produkcję Mi Bandów) pracują nad nową funkcją, a mianowicie pomiarem temperatury bezpośrednio z poziomu opaski.

źródło: AndroidTR

Co ciekawe, mogłyby ją zaoferować niemal wszystkie modele z serii Xiaomi Mi Band – od Mi Band 2 do Mi Band 5 oraz Amazfit Band 5. To zaskakujące, ponieważ nie mają one podzespołów, które by to umożliwiły – Xiaomi chce jednak oprzeć pomiar temperatury na wskazaniach pulsometru.

Aktualnie nowa funkcja jest na etapie testów i nie wiadomo, kiedy (jeśli w ogóle) zostanie udostępniona użytkownikom. Należy też pamiętać, że podawane informacje byłyby jedynie orientacyjne i mogłyby wyłącznie zasugerować, aby użyć profesjonalnego sprzętu do zmierzenia temperatury ciała.

Mimo wszystko funkcja ta, nawet jeśli już z założenia będzie niedoskonała, może okazać się szalenie przydatna w tym trudnym dla wszystkich czasie, ponieważ podwyższona temperatura to jeden z podstawowych symptomów infekcji.

