Amazfit Bip U oficjalnie. W tej cenie to kuszący smartwatch, choć do jednej rzeczy można się przyczepić

W ubiegłym tygodniu pojawiła się zapowiedź Amazfit Bip U, która zdradziła wszystkie informacje na temat nowego smartwatcha, lecz zachowała w tajemnicy datę oficjalnej premiery. Nie musieliśmy jednak długo na nią czekać – nowy smart-zegarek marki Amazfit już oficjalnie zadebiutował na rynku.

Już zapowiedź rychłej premiery tego smartwatcha wystarczyła, aby zainteresować nowym smarrtwatchem wiele osób. W niewygórowanej cenie oferuje on bogaty wachlarz funkcji i właściwie tylko do jednej rzeczy można mieć zastrzeżenia.

Specyfikacja Amazfit Bip U

Smartwatch oferuje kolorowy wyświetlacz o przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 320×302 piksele. Jest to jednak matryca TFT, a nie AMOLED – można uznać to za najsłabszy punkt specyfikacji tego modelu, aczkolwiek dopiero praktyka pokaże, czy nasze obawy były uzasadnione.





źródło: Amazfit

Poza tym nie można się już do niczego przyczepić. Producent zadbał o to, aby użytkownik mógł dopasować tarczę do swoich preferencji – do dyspozycji dostanie on aż 50 różnych tarczy, a do tego jest możliwość wybrania wyświetlanych informacji, takich jak godzina, data, pogoda czy puls.

Specyfikacja Amazfit Bip U obejmuje bowiem oczywiście pulsometr z możliwością stałego mierzenia pulsu (24/7), a do tego też inne funkcje, jak pomiar poziomu nasycenia krwi tlenem (Sp02) i stresu oraz śledzenie cyklu menstruacyjnego u kobiet. Nie zabrakło również opcji monitorowania snu z podziałem na fazy i z uwzględnieniem drzemek.

źródło: Amazfit

Amazfit Bip U oferuje także ponad 60 trybów sportowych, a do tego na rynku pojawi się też wersja z dopiskiem „Pro” z wbudowanym modułem GPS, dzięki czemu do śledzenia przebytej trasy nie trzeba będzie wykorzystywać GPS w smartfonie.

Według deklaracji producenta, smartwatch ma pracować na jednym ładowaniu do 9 dni, aczkolwiek ostateczny czas będzie oczywiście zależeć od intensywności użytkowania urządzenia. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, iż obudowa jest wodoszczelna – można zanurzyć się z zegarkiem na nadgarstku na głębokość nawet 50 metrów.

Amazfit Bip U (źródło: Amazfit)

Ponadto za pośrednictwem smartwatcha można sterować odtwarzaczem muzyki i wywołać migawkę aparatu w sparowanym smartfonie.

Cena Amazfit Bip U

Regularna cena Amazfit Bip U została ustalona w Indiach na 5999 rupii (równowartość ~315 złotych), ale pierwsi klienci mogli kupić ten smartwatch za jedyne 3499 rupii (~185 złotych) – wszystkie dostępne sztuki wyprzedały się w mgnieniu oka.

Cena wersji Pro z GPS nie została natomiast podana. Nie wiemy też, kiedy Amazfit Bip U może trafić na inne rynki.