Premiera Xiaomi Mi Band 7 jest blisko. Co zaoferuje nowa generacja hitowej opaski Xiaomi?

Opaski sportowe to bardzo popularne akcesorium do noszenia i na rynku nieustannie debiutują kolejne urządzenia tego typu. Za rogiem czai się premiera jednego z najbardziej wyczekiwanych wearables – Xiaomi Mi Band 7. Urządzenie może zostać zaprezentowane już wkrótce. Pojawiła się prawdopodobna data premiery.

Premiera Xiaomi Mi Band 7 podobno już w przyszłym miesiącu

Xiaomi Mi Band 6 zadebiutował 29 marca 2021 roku, czyli już ponad rok temu. Pół roku później, we wrześniu 2021 roku, oficjalnie światło dzienne ujrzał Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, który – jak nazwa wskazuje – umożliwia płatności zbliżeniowe z wykorzystaniem technologii NFC (jest to możliwe dzięki współpracy Xiaomi z Mastercard). Czas jednak mija i z coraz większą niecierpliwością wyczekujemy premiery kolejnej generacji. Według najnowszych informacji, czai się ona tuż za rogiem.

Mi Band 6 NFC (fot. Kacper Żarski / Tabletowo)

Renomowany i świetnie poinformowany leakster z Chin, posługujący się na chińskim serwisie społecznościowym Weibo nickiem Digital Chat Station, ujawnił, że niedługo pojawi się nowa generacja Xiaomi Mi Band. Na tym jednak nie poprzestał, bo dodał też, że mogłaby ona zadebiutować wraz z nowym smartfonem wcześniej, lecz epidemia negatywnie wpłynęła na moce produkcyjne.

Nie wiemy, o jakim smartfonie mowa (czyżby Xiaomi 12 Lite?), ale Xiaomi z pewnością ma niejeden w zanadrzu, w tym kilka modeli z nadchodzącym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Wracając jednak do Xiaomi Mi Band 7 – według serwisu Gizchina, opaska może zadebiutować 10 maja 2022 roku obok Xiaomi 12 Ultra, który według niepotwierdzonych informacji będzie miał premierę w Chinach właśnie tego dnia (aczkolwiek sam producent – jeszcze? – tego nie zapowiedział, chociaż wciąż ma na to czas).

Mimo wszystko wszystko wskazuje na to, że prace nad Xiaomi Mi Band 7 są na finiszu. Już na początku marca 2022 roku pojawiła się bowiem solidna dawka informacji na temat nowej opaski Xiaomi. Według nich, kolejna generacja Xiaomi Mi Band zaoferuje większy wyświetlacz o rozdzielczości 192×490 pikseli ze wsparciem dla AOD i wyczekiwany przez wiele osób GPS oraz akumulator o pojemności aż 250 mAh.

Tę ostatnią informację potwierdziła m.in. belgijska SGS-CEBEC, która certyfikowała urządzenie o oznaczeniu M2129B1 – należy ono właśnie do Xiaomi Mi Band 7. Dla porównania, Xiaomi Mi Band 6 ma akumulator o pojemności 125 mAh, czyli dwa razy mniejszej niż kolejna generacja. To zdaje się potwierdzać nieoficjalne informacje o większym ekranie i GPS-ie, więc zdecydowanie jest na co czekać.