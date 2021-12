Mimo że 2021 rok powoli się kończy, Xiaomi ani myśli zwalniać tempa. Wręcz przeciwnie – jeszcze w tym miesiącu zaprezentuje nową generację flagowych smartfonów, jednak wcześniej wprowadzi na rynek średniopółkowy model.

Xiaomi jeszcze w tym tygodniu zaprezentuje nowy smartfon

Wydawało się, że w 2021 roku czeka nas jeszcze tylko jedna konferencja, w trakcie której zostanie zaprezentowany Xiaomi 12. Niedawno pojawiły się jednak informacje, że obok niego zadebiutują też Xiaomi 12X i Xiaomi 12 Pro, a także MIUI 13.

Okazuje się, że to nie koniec nowości marki na ten rok. Już za kilka dni, a dokładniej 9 grudnia 2021 roku, zostanie oficjalnie zaanonsowany kolejny, niespodziewany przez nikogo model. Według najnowszych informacji, będzie on nosił nazwę Xiaomi Mi 11 LE.

Na pierwszy rzut oka brzmi ona niezwykle enigmatycznie, ponieważ do tej pory na rynku nie pojawił się jeszcze smartfon z dopiskiem „LE”. Co może on oznaczać? Na tę chwilę nie wiadomo, aczkolwiek podejrzewa się, że kryje się pod nim „Lite Edition”.

Z dostępnych informacji wynika jednak, że model Mi 11 LE w rzeczywistości nie będzie nowym smartfonem, a przynajmniej pod względem wyposażenia. Wszystko wskazuje bowiem na to, że jest to Xiaomi 11 Lite 5G NE pod zmienioną nazwą („NE” oznacza „New Edition”, tj. „Nowa Edycja”).

Producent niejednokrotnie wprowadzał na różne rynki jeden i ten sam smartfon pod zmienioną nazwą – podobnie będzie w tym przypadku. Nadchodzący Mi 11 LE jest bowiem tworzony z myślą o Chinach i tylko tam ma być dostępny pod takim oznaczeniem.

Na tę nic nie wskazuje na to, aby klienci w Państwie Środka otrzymali inaczej wyposażony smartfon – z dużym prawdopodobieństwem zaoferuje on dokładnie to samo, co Xiaomi 11 Lite 5G NE. Mowa tu m.in. o 6,55-calowym ekranie AMOLED 90 Hz, procesorze Qualcomm Snapdragon 778G, akumulatorze 4250 mA (z ładowaniem 33 W) i pamięci UFS 2.2.

Cena Xiaomi 11 Lite 5G w Polsce zaczyna się od 1899 złotych za wersję z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Najdroższa konfiguracja z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej kosztuje natomiast 2399 złotych. Wariant 8 GB/128 GB można zaś kupić za 1999 złotych.