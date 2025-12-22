Xiaomi pokazało, jak robi się smart home. Cały dom pod ręką

Marka Xiaomi zaanonsowała nowość, przeznaczoną do zarządzania inteligentnym domem, dzięki której kwestia ta wchodzi na wyższy poziom. To wielofunkcyjny sprzęt, który pozwala mieć cały smart home pod ręką.

Oto nowy inteligentny wyświetlacz Xiaomi

Domowe wyświetlacze z wbudowanym głośnikiem to prawdziwe centrum dowodzenia. Urządzenia te są wygodnym rozwiązaniem i dają domownikom możliwość szybkiego sterowania muzyką oraz wieloma smart urządzeniami, w tym oświetleniem, robotem sprzątającym, kamerami czy zamkami. Chiński gigant technologiczny zaprezentował właśnie swoją kolejną propozycję.

Nowe centrum dowodzenia inteligentnym domem Xiaomi Home Screen 11 wyposażono w 11-calowy ekran o rozdzielczości 1920×1200 pikseli i proporcjch 16:10. Wyświetlacz oferuje jasność na poziomie 400 nitów i współczynnik kontrastu 1500:1. Sercem sprzętu jest ośmiordzeniowy procesor, współpracujący z 6 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej.

System natomiast to HyperOS 3, współpracujący z asystentem sztucznej inteligencji Xiao AI. Z przodu urządzenia znalazło się też miejsce dla mikrofonów dalekiego zasięgu oraz 8 Mpix kamery, służącej do prowadzenia połączeń wideo. Warto podkreślić, że kamera ta otrzymała fizyczną osłonę chroniącą prywatność.

Jedną z zalet Xiaomi Home Screen 11 w porównaniu do poprzednich modeli jest zainstalowanie czterech głośników na tyle. Taka konstrukcja pozwoliła zredukować objętość sprzętu o ponad 35%. Ponadto wyposażono go w metalową konstrukcję typu unibody, a stopka zamontowana z tyłu pozwala na regulowanie kąta nachylenia w zakresie od 0 do 60 stopni.

Jeśli zaś chodzi o łączność – nowa propozycja Xiaomi oferuje dwuzakresowe Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, Bluetooth 5.4 oraz Bluetooth Mesh, Xiaomi Mesh 2.0 i pilot na podczerwień.

Xiaomi Home Screen 11 (źródło: Gizmochina)

Xiaomi Home Screen 11 – zarządzanie domem i wiele więcej

W praktyce domowe wyświetlacze to sposób na zarządzanie wieloma smart urządzeniami, zainstalowanymi w domu czy monitorowanie ich obecnego statusu, a także uruchamianie i wyłączanie za pomocą komend głosowych.

Poza tym, że nowy sprzęt zaoferuje typowe funkcje związane z zarządzaniem inteligentnym domem, może pełnić rolę multimedialnej ramki na zdjęcia wyświetlającej fotografie wybrane przez użytkowników. Ponadto Xiaomi Home Screen 11 może prezentować dynamiczne wygaszacze ekranu czy klasyczne grafiki. Oficjalna premiera nowego wyświetlacza prawdopodobnie odbędzie się 25 grudnia 2025 roku.

Warto wspomnieć, że w listopadzie 2024 roku Xiaomi zaanonsowało też miniaturową wersję inteligentnego wyświetlacza Xiaomi Home Screen Mini o wymiarach 113x78x54 mm. Z kolei w sierpniu 2025 roku chiński producent pokazał Xiaomi Smart Home Display Gimbal Edition, czyli smart wyświetlacz domowy wyposażony w kamerę, która może obracać się o 360 stopni i monitorować dom.