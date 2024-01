Nowa hulajnoga Xiaomi ma duży zasięg i moc, a do tego szybko się ładuje

Hulajnogi elektryczne Xiaomi cieszą się dużą popularnością wśród klientów, szczególnie że producent regularnie wprowadza na rynek kolejne modele (choć nie robi tego tak często i w takich ilościach, jak w przypadku smartfonów). Najnowszy, Electric Scooter 4 Pro Plus, cechuje się przede wszystkim dużym zasięgiem i mocą, a także krótkim czasem ładowania.

Nowa hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus – specyfikacja

Premiera nowej hulajnogi chińskiego producenta jest zaskoczeniem, ponieważ nie zapowiadał on nowego modelu, a po prostu opublikował poświęconą mu podstronę na swojej globalnej stronie internetowej. Wskazuje to na dostępność Electric Scooter 4 Pro Plus w różnych krajach i jednocześnie dostarczyło najważniejszych informacji na temat tego jednośladu.

Na uwagę zasługuje szczególnie duży zasięg hulajnogi – producent deklaruje, że sięga on aż 60 km na w pełni naładowanym akumulatorze. W praktyce ma to oznaczać, że wystarczy to na kilka dni jeżdżenia. Kolejną zaletą Electric Scooter 4 Pro Plus jest wsparcie dla technologii szybkiego ładowania, gdyż naładowanie tego modelu do 100% zajmie tylko 3 godziny, lecz jest znaczący haczyk.

Mianowicie szybka ładowarka Xiaomi Electric Scooter Fast Charger o mocy 210 W nie wchodzi w skład zestawu sprzedażowego – trzeba ją sobie dokupić osobno. Dołączany do tej hulajnogi standardowy zasilacz potrzebuje aż 9 godzin, żeby naładować akumulator do 100%, co może przekonać niejednego klienta do zakupu szybkiej ładowarki.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus cechuje się również maksymalną mocą na poziomie 960 W i osiąga prędkość do 25 km/h oraz pozwala wjechać na wzniesienia o nachyleniu do 10%. Hulajnogę wyposażono też w 10-calowe opony i kolorowy wyświetlacz, na którym wyświetlane będą informacje m.in. na temat prędkości i stanu akumulatora. Za pomocą panelu z ekranem można włączyć także jeden z trzech trybów jazdy (5-6 km/h, 5-20 km/h i 5-25 km/h).

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus (fot. producenta)

Przydatna z pewnością będzie również funkcja automatycznego uruchamiania światła, gdy się ściemni. Do tego w uchwytach znajdują się kierunkowskazy, a na tyle hulajnogi czerwone światło, które włączy się automatycznie po włączeniu przedniego światła. Przy hamowaniu zacznie natomiast świecić jaśniej. O bezpieczną jazdę zadba też mechaniczny hamulec przedniego koła i elektryczny układ przeciwblokujący tylnego koła (E-ABS).

8 Ocena

Hulajnogę Electric Scooter 4 Pro Plus można połączyć z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home, za pośrednictwem której da się sprawdzić m.in. pozostały zasięg, stan naładowania akumulatora, dostępne aktualizacje i informacje o baterii, a także włączyć i wyłączyć automatyczne uruchamianie światła. Pojazd przewiezie użytkownika o masie do 120 kg.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus – cena, dostępność

Jak zostało wspomniane, hulajnoga pojawiła się niespodziewanie na globalnej stronie Xiaomi, co zwiastuje jej globalną dostępność. Aktualnie nie wiemy jednak, czy trafi do sprzedaży również w Polsce, aczkolwiek nie byłoby to niespodzianką. Podobnie nie mamy też jeszcze informacje na temat ceny Electric Scooter 4 Pro Plus.

Ponadto powinniśmy się także spodziewać rychłej premiery hulajnogi Electric Scooter 4 Pro Max, ponieważ wspomina o niej strona poświęcona ładowarce Electric Scooter Fast Charger.