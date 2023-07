Te nowości w Android Auto docenią użytkownicy aut elektrycznych

Jak wynika ze zmian odkrytych w kodzie Android Auto, oprogramowanie Google dla kierowców stanie się jeszcze lepszym wyborem w przypadku samochodów elektrycznych. W drodze są bowiem nowe funkcje.

Nowości w Android Auto dla użytkowników BEV-ów

Patrząc na obecne zmiany, a także zapowiedzi koncernów samochodowych, możemy wywnioskować, że przyszłość motoryzacji jest elektryczna. W przypadku aut osobowych prawdopodobnie będzie to przyszłość bateryjnie elektryczna (BEV), a nie oparta na wodorze. Oczywiście już teraz spotkamy elektryki na drogach, a w najbliższych latach ich liczba będzie rosnąć. W związku z tym potrzebne są zmiany w aplikacjach, z których korzystamy podczas podróży autem.

Wcześniej mogliśmy już usłyszeć o specjalnych funkcjach w Mapach Google i Waze, które przeznaczone są dla użytkowników samochodów elektrycznych. Natomiast teraz dowiedzieliśmy się, że rozwiązania stworzone z myślą o pojazdach zelektryfikowanych szykowane są również w Android Auto.

Serwis 9to5Google informuje, że Google w ostatnich aktualizacjach swojego oprogramowania po cichu rozwijało funkcje dla samochodów elektrycznych. Należy tutaj zaznaczyć, że mamy do czynienia ze zmianami „pod maską”, które jeszcze nie są dostępne dla szerszego grona odbiorców.

(fot. GRI CARS)

Nowości, które zostały odkryte w kodzie aplikacji, docelowo mają się pojawić w specjalnej sekcji w Android Auto o nazwie „Ustawienia EV”. Niewykluczone, że niebawem właśnie taka sekcja zawita do ustawień i – jak sama nazwa wskazuje – będzie przeznaczona do zarządzania wszystkimi nowymi opcjami związanymi z samochodami elektrycznymi.

Pierwsza z nowych opcji dotyczy możliwości wyboru złącza ładowania zamontowanego w samochodzie. Najpewniej zostanie ona wykorzystana m.in. podczas wyszukiwania ładowarek tylko z konkretnym złączem, wybranym przez użytkownika. Należy oczekiwać, że będzie można zaznaczyć kilka złączy – np. Type 2 i CCS. Co ciekawe, serwis 9to5Google znalazł jeszcze ciągi znaków, które odnoszą się do poziomu naładowania akumulatora, co z kolei może zostać wykorzystane do wyświetlania użytkownikowi odpowiednich komunikatów, gdy naładowanie akumulatora spadnie poniżej określonej wartości.

Musimy jeszcze trochę poczekać

Opisane nowości jeszcze nie są dostępne dla wszystkich użytkowników. Patrząc na tempo wprowadzanych zmian, możliwe, że będziemy musieli trochę poczekać. W związku z tym, że Google nie podało żadnego harmonogramu i szczegółowych informacji, trudno stwierdzić, kiedy funkcje trafią do wszystkich użytkowników Android Auto.

Wypada jednak wspomnieć, że osoby z serwisu SmartDroid, po pobraniu Android Auto 9.9, otrzymały dostęp do wybranych funkcji związanych z samochodami elektrycznymi. Przykładowo w ustawieniach mogą wybrać typ złączy. Może to być zapowiedzią tego, że nowości zostaną wdrożone już wkrótce u wszystkich użytkowników.