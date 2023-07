Xiaomi zaprezentuje swój samochód elektryczny już w przyszłym roku

Xiaomi, czyli marka znana przede wszystkim z produkcji smartfonów, już w przyszłym roku ma stać się nowym graczem na rynku samochodów elektrycznych. Informacje pojawiające się w sieci sugerują, że pojazd chińskiego producenta wchodzi w fazę ostatecznych testów. Ile może kosztować taki samochód?

Co już wiemy o samochodzie Xiaomi?

Pogłoski o tym, że Xiaomi planuje wejść na rynek samochodów elektrycznych, pojawiały się już od dłuższego czasu. Później zostały one potwierdzone przez markę. Mówiło się, że na początku do oferty producenta trafić mają dwa modele. Pierwszy z nich ma konkurować m.in. z Teslą Model 3. Co wiemy o samochodzie Xiaomi przed jego premierą?

Dzięki pojawiającym się w sieci informacjom wiemy, że będzie to średniej wielkości sedan, który ma być dostępny w dwóch wariantach, różniących się miedzy sobą prawdopodobnie pojemnością akumulatora oraz mocą jego ładowania. Wariant, zbudowany na platformie 800 V, ma umożliwić naprawdę szybkie ładowanie, które pozwoliłoby na uzupełnienie energii od 0 do 80% w 15 minut. Na pokładzie samochodu Xiaomi mogą znaleźć się również zaawansowane funkcje jazdy autonomicznej. Wskazują na to m.in. informacje, że zostanie on wyposażony w układy Qualcomm 8295, LiDAR oraz NVIDIA Orin X.

Pierwszy samochód elektryczny Xiaomi jest w fazie testów. W styczniu tego roku dwa egzemplarze zostały sfotografowane podczas prób jazdy po śniegu. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że podczas testów jednym z samochodów podróżował Lei Jun, dyrektor generalny firmy.

(źródło: @不是郑小康 / Weibo via Gizmochina)

Premiera już w przyszłym roku

Według informacji przekazanych przez portal CNMO, jeden z dostawców zaangażowanych w projekt elektrycznego samochodu Xiaomi twierdzi, że ceny pierwszego modelu zostały już ustalone. Swój aktywny udział w tym projekcie potwierdziła firma FAW Fuwei Automotive Parts Co., Ltd. z siedzibą w Changchun. Niestety nie przekazała ona żadnych oficjalnych informacji na temat wyceny pojazdu.

Wcześniej informacje pojawiające się w mediach społecznościowych mówiły, że cena początkowa samochodu ma wynosić 149900 juanów, czyli równowartość ~84500 złotych. A to czyniłoby ten model poważną konkurencją dla sporo droższej Tesli. Oczywiście pod warunkiem, że osiągi obu samochodów byłyby porównywalne. Niestety informacje o cenie zostały zdementowane przez Wang Hua, szefa public relations firmy.

Produkcja samochodu podobno postępuje stabilnie. W maju tego roku Lu Weibing, prezes Xiaomi, powiedział, że projekt samochodu przebiega płynnie i wszedł w przyspieszoną fazę rozwoju. Więcej testów letnich i zimowych ma być przeprowadzonych w tym roku. Zgodnie z planem samochód Xiaomi ma zostać oficjalnie zaprezentowany w pierwszej połowie 2024 roku.