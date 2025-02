Xiaomi 15 Ultra, SU7 Ultra i wiele więcej – wielkie premiery już blisko. Znamy datę!

Chiński gigant technologiczny wreszcie oficjalnie potwierdził datę premiery smartfona Xiaomi 15 Ultra, ekskluzywnego samochodu elektrycznego SU7 oraz profesjonalnego laptopa RedmiBook Pro 16 2025. Producent zaprezentuje też produkty z kategorii Smart Home, w tym inteligentny głośnik z AI, słuchawki Xiaomi Buds 5 Pro i kilka produktów AGD.

Na temat Xiaomi 15 Ultra wiadomo już praktycznie wszystko. Na pokładzie nowego smartfona pojawi się procesor Snapdragon 8 Elite, połączony z RAM w technologii LPDDR5X i pamięcią wewnętrzną w standardzie UFS 4.0. Urządzenie zostanie wyposażone również w 6,73-calowy ekran AMOLED LTPO o rozdzielczości 3200×1440 pikseli i częstotliwości odświeżania w zakresie od 1 do 120 Hz.

The classic camera-inspired design is quite eye-catching, but for those who prefer something sleek and understated, #Xiaomi15Ultra also comes in black and white. Which one will you choose? pic.twitter.com/KPxdZZ3WUs