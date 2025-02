Nowe słuchawki Oppo cechują się lekkością i solidnym akumulatorem

Na chińskim rynku zadebiutowały nowe słuchawki TWS Oppo Enco Air 4i, które w kilku aspektach oferują lepszą specyfikację niż model Enco Air 4. Na jakie ulepszenia zdecydował się producent?

Słuchawki Oppo Enco Air 4i – specyfikacja

Oppo regularnie rozszerza listę swoich urządzeń o kolejne smartfony i akcesoria. Kilka dni temu oficjalnie zaprezentowano najsmuklejszą składaną konstrukcję, jaką widział świat – Oppo Find N5. Sprzęt ma tylko 4,21 milimetra, gdy jest rozłożony, a w złożonej formie jego grubość wynosi jedynie 8,93 milimetra, co w kategorii smukłości pozwoliło pokonać propozycje największych smartfonowych gigantów.

W sierpniu 2024 roku na rynku zadebiutowały słuchawki TWS Oppo Enco Air 4. Teraz chińska marka postanowiła wprowadzić na rynek model o podobnej nazwie, ale z nieco lepszymi parametrami.

Enco Air 4i (źródło: Oppo)

Przede wszystkim nowa odsłona słuchawek to model Enco Air 4i, który wyposażono w 12,4 milimetrowy przetwornik dynamiczny. Ponadto akcesorium oferuje dźwięk przestrzenny i strojenie EQ Oppo, co razem ma zapewnić czysty, wciągający dźwięk z głębokim basem. Słuchawki łączą się za pośrednictwem Bluetooth 5.4 i jest możliwość sparowania dwóch urządzeń naraz. Na uwagę zasługuje również tryb niskiego opóźnienia z czasem reakcji na poziomie 47 ms, co sprawia, że akcesorium może sprawdzić się u graczy.

Enco Air 4i (źródło: Oppo)

Podobnie jak model Enco Air 4, tak i nowe TWS-y charakteryzują się klasą odporności IP55, a także przetestowano je pod względem wytrzymałości na upadki. Dla etui wytrzymałość wynosi 1,5 metra, a dla pchełek – 1,8 metra. Słuchawki mają też przetrwać w temperaturze do 75 stopni Celsjusza.

Enco Air 4i (źródło: Oppo)

Jest jednak coś, czym słuchawki mogą wyróżnić się na rynku, a mianowicie żywotnością akumulatora. Według informacji przekazanych przez producenta, słuchawki mogą grać nieprzerwanie do 12 godzin na jednym ładowaniu oraz do 54 godzin z etui ładującym. Oppo w tym przypadku oferuje też możliwość szybkiego, 10-minutowego ładowania, które ma wydłużyć czas odtwarzania o 4 godziny. Nowe pchełki są minimalnie (0,1 grama) cięższe w porównaniu do modelu Enco Air 4.

Oppo Enco Air 4i produkowane są w dwóch wariantach kolorystycznych: Porcelain White i Obsidian Black. Sprzęt na ten moment wprowadzany jest na rodzimy rynek w cenie 99 juanów, co jest równowartością około 55 złotych. Model Enco Air 4 debiutował w cenie 179 juanów (~100 złotych), a obecnie w Polsce sprzedawany jest za 229 złotych.

Oppo Enco Air 4 vs Oppo Enco Air 4i – porównanie parametrów

Enco Air 4 Enco Air 4i Żywotność akumulatora słuchawek i etui Do 43 godzin Do 54 godzin Pojemność akumulatora słuchawki 58 mAh 58 mAh Pojemność akumulatora etui 440 mAh 560 mAh Rozmiar etui 66,6×51,2×24,8 mm 59,2x24x47,5 mm Masa pojedynczej słuchawki 4,2 grama 4,3 grama Przetwornik dynamiczny 12,4 milimetra 12,4 milimetra Łączność Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.4 Klasa odporności IP55 IP55 Warianty kolorystyczne Biały

Zielony Biały

Czarny