Xiaomi 13 Pro mógł być jak Xiaomi 13, ale nie jest. Dlaczego?

Xiaomi 13 Pro zadebiutował w Chinach później niż początkowo zapowiadano, natomiast na jego globalną premierę wciąż (z niecierpliwością) czekamy. Spodziewamy się, że obędzie się ona dopiero na początku 2023 roku, a tymczasem współzałożyciel marki zdradził ciekawą rzecz na temat zastosowanego w tym modelu ekranu.

Dlaczego Xiaomi 13 Pro ma zakrzywiony ekran?

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że topowy model we flagowej rodzinie ma obustronnie zakrzywiony wyświetlacz. Niespodzianką jest natomiast to, że Xiaomi 13 został wyposażony w płaski, podczas gdy poprzednik, Xiaomi 12, również miał zachodzący na krawędzie panel.

źródło: Xiaomi

Nie da się ukryć, że przynajmniej na pierwszy rzut oka jest on przez to naprawdę bardzo podobny do iPhone’a. Czy to przypadkowe podobieństwo, czy „przypadek” – możemy tylko się domyślać, bo niezbitych dowodów na to nie mamy. Na 100% nie możemy tego natomiast powiedzieć o Xiaomi 13 Pro. A teoretycznie moglibyśmy, gdyby producent również w nim zdecydował się zastosować płaski ekran. Dlaczego jednak tego nie zrobił?

Lei Jun oficjalnie przyznał, że Xiaomi 13 Pro z premedytacją został wyposażony w obustronnie zakrzywiony wyświetlacz, ponieważ w przeciwnym przypadku, tj. gdyby miał płaski ekran jak Xiaomi 13, byłby „zbyt gruby” i nie spodobałby się użytkownikom. Dla przypomnienia, smartfon ma wymiary 162,9×74,6×8,38 mm (w wersji z ceramiczną obudową) lub 162,9×74,6×8,7 mm (wariant z techniczną nanoskórą). Z kolei model bez dopisku „Pro” mierzy 152,8×71,5×7,98 mm (wersja ze szklaną obudową) albo 152,8×71,5×8,1 mm (wariant z techniczną powłoką nano).

Jaki ekran oferuje Xiaomi 13 Pro?

Na oficjalnej stronie Xiaomi 13 Pro producent poświęca bardzo dużo uwagi wyświetlaczowi, zastosowanemu w tym modelu – zaskakująco dużo nawet jak na flagowca. Oprócz tego, że jest on obustronnie zakrzywiony, ma przekątną 6,73 cala i rozdzielczość 2K (522 ppi). Ponadto obsługuje HDR10+, DCI-P3 i 10-bitową głębię koloru oraz osiąga jasność do 1900 nitów (lokalna jasność szczytowa).

Co więcej, ekran w oparciu o silnik mapowania kolorów 3D precyzyjnie dopasowuje 262144 parametrów dla każdego piksela, dzięki czemu jasność jest 2,25x wyższa niż w przypadku „tradycyjnych wyświetlaczy”. Do tego potrafi on również odświeżać obraz z adaptacyjną częstotliwością od 1 Hz do 120 Hz dzięki technologii LTPO.

Xiaomi 13 Pro (źródło: Xiaomi)

Nie tylko ekran jest prawdziwie topowy w Xiaomi 13 Pro, ponieważ smartfon oferuje też m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, RAM LPDDR5X, pamięć flash UFS 4.0, aparat główny z 1-calową matrycą 50 Mpix, teleobiektyw z ruchomymi soczewkami (również 50 Mpix) oraz obsługę przewodowego ładowania o mocy 120 W (do 100% w 19 minut) i indukcyjnego 50 W (do 100% w 36 minut).