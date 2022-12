Ten smartwatch wygląda na drogi. Możesz być zaskoczony, ile kosztuje

Na globalnym rynku właśnie zadebiutował smartwatch Mobvoi TicWatch GTH 2. Do tej pory urządzenie było dostępne jedynie w Chinach, ale teraz każdy może je mieć. Trzeba przyznać, że zegarek z jednej strony wygląda na drogi, a z drugiej kusi atrakcyjną ceną. Co oferuje ten sprzęt?

Ten smartwach wygląda na dużo droższy niż jest w rzeczywistości

Trudno nie odnieść wrażenia, że chiński producent podczas tworzenia projektu tego smartwatcha mocno inspirował się Apple Watchem. Na pierwszy rzut oka oba urządzenia są do siebie bardzo podobne. Mobvoi TicWatch GTH 2 został wyposażony w niemal kwadratową tarczę zegara z zaokrąglonymi rogami oraz krawędziami bocznymi wykonanymi z metalu.

Mobvoi TicWatch GTH 2 (źródło: mobvoi)

Po prawej stronie znajduje się sporych rozmiarów, okrągły przycisk, który wystaje poza konstrukcję urządzenia. Trzeba przyznać, że design smartwatcha wskazuje na to, że jest to urządzenia w klasie premium o dość wysokiej cenie. To jednak nie jest prawda.

Co oferuje Mobvoi TicWatch GTH 2?

Producent wyposażył urządzenie w wyświetlacz o przekątnej 1,72 cala i rozdzielczości 356×400 pikseli. Ekran jest chroniony przez zakrzywione szkło hartowane 2.5D. Cała konstrukcja oferuje również klasę wodoodporności IP68. Za pomocą smartwatcha można rozmawiać po połączeniu go ze smartfonem poprzez Bluetooth.

Na ekranie Mobvoi TicWatch GTH 2 można ustawić jedną z ponad 100 tarcz (do pobrania przez aplikację), a do tego użytkownik może też ustawić na wyświetlaczu dowolny obraz. Ponadto smartwatch oferuje również funkcję asystenta głosowego, sterowania muzyką odtwarzaną na smartfonie oraz może służyć jako zdalny wyzwalacz migawki aparatu.

Mobvoi TicWatch GTH 2 (źródło: mobvoi)

Jeśli chodzi o monitorowanie aktywności i parametrów życiowych, to smartwatch oferuje ponad 100 trybów sportowych. Zastosowane przez producenta czujniki pozwalają m.in. monitorować poziom pulsu i natlenienia krwi, temperaturę skóry oraz sen.

Akumulator o pojemność 300 mAh ma według producenta pozwolić na maksymalnie 10 dni pracy w trybie czuwania. Firma nie pochwaliła się długością pracy podczas standardowego użytkowania.

Cena i dostępność

Mobvoi TicWatch GTH 2 jest dostępny w jednej – czarnej wersji kolorystycznej. Można kupić go za pośrednictwem platformy AliExpress. Jego regularna cena wynosi ~570 złotych, jednak w promocji na start można go kupić za ~400 złotych (w tym celu należy odebrać kupon).

Trzeba przyznać, że to jeden z tańszych smartwatchy o tak rozbudowanych funkcjach i „drogim” designie.