Co za niespodzianka! Trzy smartfony Xiaomi dostają już Androida 14!

Do grona urządzeń z najnowszym systemem operacyjnym Google dołączyły trzy pierwsze smartfony Xiaomi. Jeśli masz ten model, Android 14 może już na Ciebie czekać. Sprawdź, czy możesz zainstalować aktualizację.

Trzy smartfony Xiaomi dostają aktualizację do Androida 14

Tradycyjnie jako pierwsze aktualizację do nowego Androida 14 otrzymały smartfony Google (oraz Pixel Tablet). Dziś Samsung zaprezentował One UI 6, a chiński producent niespodziewanie udostępnił najnowszą wersję systemu operacyjnego sygnowanego zielonym robotem trzem swoim high-endom.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Serwis xiaomiui przekazuje, że jako pierwsi stabilną wersję Androida 14 otrzymali beta testerzy, a teraz jest ona udostępniania wszystkim posiadaczom smartfonów z globalną wersją oprogramowania. Android 14 jest już dostępny dla następujących modeli:

źródło: xiaomiui

Osoby posiadające któryś z ww. smartfonów powinny otrzymać powiadomienie systemowe o dostępności aktualizacji. Jeśli jeszcze się ona nie pojawiła, można spróbować wyszukać ją ręcznie w odpowiedniej zakładce w Ustawieniach. Jeżeli i wówczas nie wyświetli się informacja o dostępności Androida 14, trzeba uzbroić się w cierpliwość, ponieważ każda aktualizacja udostępniana jest etapami.

Co nowego przynosi Android 14 na smartfonach marki Xiaomi?

Niestety nie dysponujemy wykazem zmian i nowości, jakie przynosi Android 14 na ww. smartfonach chińskiej marki, lecz trzeba zauważyć, że wraz z nim nie pojawia się nowa wersja MIUI – wciąż jest to MIUI 14, które niezmiennie jest najnowszym wydaniem interfejsu tej firmy z Chin.

Prezentacji nowego MIUI 15 spodziewamy się wraz z prezentacją nowych flagowców marki, a jej data nie jest jeszcze znana. Nieoficjalnie mówi się o premierze w listopadzie 2023 roku, lecz wciąż nie mamy pewności, że producent już w przyszłym miesiącu wyda swoje high-endy na świat.

A właściwie to w Chinach, gdyż z pewnością – jak zwykle – najpierw trafią one do sprzedaży w ojczyźnie firmy, a dopiero później w innych krajach. Podobnie będzie z MIUI 15 – w pierwszej kolejności trafi ono do chińskich użytkowników, a następnie do pozostałych na świecie. Najprawdopodobniej stanie się to najwcześniej na początku 2024 roku.