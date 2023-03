Znamy polską cenę Xiaomi 13 Lite. Zaskoczeni?

Za nami premiera serii smartfonów Xiaomi 13. Właśnie poznaliśmy ostatnią wielką niewiadomą tej rodziny urządzeń, czyli polską cenę modelu z dopiskiem Lite. Mimo że to skromniejsza wersja najnowszego flagowca chińskiego producenta, to jego cena nie należy do najniższych. Nie mamy jednak na co narzekać, bo mogło być jeszcze gorzej.

Xiaomi 13 Lite, czyli gdzieś to już widziałem

Jeśli czekaliście na premierę tańszej wersji flagowca Xiaomi, to z pewnością natknęliście się już na informacje, że ten model nie będzie całkowitą nowością, ale jedynie rebrandem smartfona, który zadebiutował na rynku już jakiś czas temu. Xiaomi 13 Lite to tak naprawdę, dostępny w Chinach już od kilku miesięcy, Xiaomi Civi 2. Co oferuje ten smartfon?

smartfon Xiaomi 13 Lite (źródło: Xiaomi)

Już na pierwszy rzut oka widać, że oba modele niewiele różnią się nawet w designie. Zmienione zostało jedynie to, że model 13 Lite ma jednolity kolor tylnego panelu. Klienci mogą wybierać sposób trzech wariantów kolorystycznych: czarnego, zielonego oraz różowego.

Na froncie producent umieścił dwa aparaty przeznaczone do selfie – jeden z nich, pełniący rolę „głównego” może pochwalić się 32 Mpix matrycą, z kolei drugi 8 Mpix sensor przeznaczony jest do pomiaru głębi. Producent wyposażył smartfon także w dwie diody LED, znajdujące się na górnej krawędzi urządzenia, którymi można doświetlić selfie.

Na tylnym panelu znalazły się trzy aparaty: 50 Mpix aparat główny oparty na Sony IMX766, 8 Mpix jednostka z obiektywem ultraszerokokątnym, a także 2 Mpix sensor do zdjęć makro.

Smartfon Xiaomi 13 Lite (źródło: Xiaomi)

Co „pod maską”?

Motorem napędowym smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, a za grafikę odpowiada układ Adreno 644. Wydajność wspiera także 8 GB RAM. Xiaomi 13 Lite oferuje swoim polskim użytkownikom 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Za dostarczenie energii do wszystkich podzespołów odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 4500 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 67 W. Według deklaracji producenta, pozwoli to naładować baterię do pełna w 40 minut.

Xiaomi 13 Lite oferuje wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED o przekątnej 6,55 cala, rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), szczytową jasnością sięgającą nawet 1000 nitów, gęstością piskeli 402 ppi, HDR 10+ oraz częstotliwością odświeżania ekranu na poziomie 120 Hz. Ponadto ekran pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 5. Smartfon pracuje na systemie operacyjnym Android 12 z nakładką MIUI 14.

Polska cena nowego Xiaomi

Warto przypomnieć, że poprzednik tego modelu, czyli Xiaomi 12 Lite w dniu swojej premiery kosztował dokładnie 2299 złotych. Doniesienia dotyczące ceny jego następcy, które pojawiały się w sieci, zgodnie twierdziły, że cena ta będzie wyższa – i rzeczywiście tak jest. Xiaomi 13 Lite pojawił się już w oficjalnym sklepie internetowym producenta. W Polsce smartfon dostępny jest w konfiguracji 8GB/256GB w cenie 2499 złotych.

To prawda, smartfon nie należy do najtańszych. Trzeba jednak pochwalić polskiego dystrybutora Xiaomi, ponieważ Xiaomi 13 Lite w naszym kraju jest dostępny około 100 złotych taniej niż gdybyśmy przeliczali na złotówki oficjalną cenę w euro, która wynosi 549 euro. Rzadko zdarza się, żeby po przeliczeniu z euro cena w naszym kraju była korzystniejsza – zazwyczaj polscy klienci tracą na tym przeliczniku.