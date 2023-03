Nowe smartfony vivo mają w sobie coś z profesjonalnej fotografii

Choć zaprezentowane przez vivo trzy nowe smartfony z serii V27 różnią się od siebie tu i ówdzie, to jest coś, co je łączy. Cała trójka powinna przekonać do siebie tych, którzy szukają smartfona o rozwiniętych funkcjach fotograficznych.

vivo V27 i V27 Pro – różnica w chipsecie

Zaczynając od mocniejszych członków rodziny V27, modelu „bez” i „z” Pro w nazwie, w środku różni ich zaledwie kilka elementów. Wariant podstawowy skrywa w sobie układ mobilny MediaTek Dimensity 7200, a opcja Pro – Dimensity 8200. Oba SoC wykonano w procesie litograficznym 4 nm, ale tylko Dimensity 8200 oferuje szybkie rdzenie o taktowaniu 3,1 GHz – Dimensity 7200 musi zadowolić się 2,8 GHz. Oba układy mobilne korzystają z procesora graficznego Mali-G610.

vivo V27 (Źródło: vivo)

Dodatkową różnicą jest wachlarz opcji RAM + pamięć wewnętrzna. vivo V27 występuje w dwóch kombinacjach – 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane lub 12 GB RAM-u i 256 GB przestrzeni dyskowej. Wersja Pro, o dziwo ma jeszcze jedną opcję „niżej”, z 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB miejsca na dane.

Skoro osiągi mamy za sobą, to co można powiedzieć o reszcie? Oba smartfony wyposażono w 6,78-calowy ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości Full HD+. Ale nie to jest w tych smartfonach najważniejsze.

Powodem do dumy jest zestaw aparatów. vivo V27 i V27 Pro otrzymały na tył trzy sensory – aparat główny oparty na matrycy 50 Mpix Sony IMX766V z przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu, obiektyw ultraszerokokątny z sensorem 8 Mpix oraz 2 Mpix kamerkę makro. Z przodu vivo również nie ma powodów do wstydu – w końcu rzadko umieszcza się we wcięciu aż 50 Mpix matrycę z autofocusem.

Profesjonalni fotografowie mogą docenić doświetlające diody LED z tyłu kojarzące się z lampą pierścieniową oraz szereg rozwiązań foto w oprogramowaniu, m.in.: Real-Time Extreme Night Vision, Super Night Video i Hybrid Image Stabilization który cyfrowo niweluje drżenie w materiałach wideo.

Nowe foto-smartfony od vivo pracują na nakładce Funtouch OS 13 bazującej na najnowszej wersji Androida. Oba urządzenia wyposażono w moduł 5G, Bluetooth 5.3, a za czas pracy odpowiada akumulator o pojemności 4600 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 66 W.

wersje kolorystyczne modeli V27 i V27 Pro (wyłącznie Magic Blue oraz Noble Black). (Źródło: vivo)

Na koniec warto zaznaczyć różnice zewnętrzne pomiędzy zwykłym V27 i wersją Pro. Podstawowy model otrzymał 4 warianty kolorystyczne: Noble Black, Flowing Glow, Emerald Green i Magic Blue, z czego dwie ostatnie obudowy zmieniają kolor przy kontakcie ze światłem UV. Wersja Pro stawia na dwa kolory – Magic Blue oraz Noble Black.

Oficjalna cena za vivo V27 ustalono za 399 dolarów (~1760 złotych) za wariant 8 GB + 256 GB, natomiast za V27 Pro przyjdzie zapłacić co najmniej 459 dolarów (~2030 złotych).

vivo V27e – tani i nieco podobny

W ramach tegorocznej serii „V” vivo zaprezentowało również model V27e, skierowany do osób o mniej zasobnym portfelu. Na ulicy poznalibyście go od razu, gdyż pomimo podobnie wyglądającej wyspy na aparaty, smartfon otrzymał od producenta płaskie ramki oraz pozbawiony zakrzywienia na krawędziach.

Źródło: vivo

W ramach przycinania tego i owego, zamiast układów Dimensity, V27e pracuje na MediaTeku Helio G99 w jednej konfiguracji pamięciowej: 8 GB RAM-u i 128 GB przestrzeni dyskowej. Ekran AMOLED skurczył się do 6,62 cali, ale podobnie jak mocniejsi bracia oferuje częstotliwość odświeżania o wartości 120 Hz.

Chcąc obniżyć cenę, vivo musiało również pójść na fotograficzne kompromisy – zestaw aparatów z tyłu obejmuje główny sensor 64 Mpix z OIS oraz dwie 2 Mpix kamerki – pierwsza pomaga uzyskać na zdjęciach efekt „bokeh”, druga to natomiast kamera do makro. Przedni aparat do selfie skurczył się do 32 Mpix i oferuje wyłącznie stałą ostrość.

vivo V27e i jego warianty kolorystyczne (Źródło: vivo)

V27e pożycza od mocniejszych modeli w rodzinie również nakładkę Funtouch OS 13 oraz akumulator o pojemności 4600 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 66 W. Smartfon otrzymał trzy wersje kolorystyczne: Lavender Purple, Lively Green i Glory Black. Sugerowana cena wynosi 289 dolarów (~1275 złotych).