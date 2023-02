Uczniowie chcą zakazu korzystania z telefonów w szkołach, więc Czarnek jest za tym, żeby go wprowadzić

Nie, dziś nie jest 1 kwietnia – dzisiejsza data to 24 lutego 2023 roku. Niektórzy mogą jednak pomyśleć, że to żart na Prima Aprilis, ale nic z tych rzeczy. Minister minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek, przyznał, że jest za wprowadzeniem zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Nie tylko dlatego, że sam jest zwolennikiem takiego ograniczenia – mają go chcieć sami uczniowie.

Ponad 10 tysięcy ludzi chce zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach

Już w styczniu 2023 roku Centrum Życia i Rodziny opublikowało apel do ministra edukacji i nauki o „uwolnienie młodzieży od wirtualnego nałogu”. Organizatorzy kampanii podkreślają, że używanie smartfonów przez młodzież prowadzi m.in. do zaburzenia koncentracji, nadpobudliwości czy stanów depresyjnych, dlatego ich zdaniem konieczne jest wyeliminowanie przyczyny tych zjawisk.

źródło: Centrum Życia i Rodziny

Na poparcie swoich postulatów przytaczają wskazania ekspertów, według których nadużywanie internetu i ciągłe użytkowanie smartfonów powoduje u dzieci i młodzieży szereg negatywnych konsekwencji – na przykład 35% nastolatków przyznaje, że odczuwa przemęczenie i niedostatek snu, a 28% deklaruje zawroty głowy lub pogorszenie wzroku. Ponadto wśród negatywnych skutków nadużywania urządzeń elektronicznych wymienia się zmniejszenie umiejętności językowych oraz uzależnienie od pornografii lub/i gier.

Osoby, które chcą wesprzeć tę inicjatywę, mogą to zrobić na stronie internetowej szkolabezsmartfonow.pl. Jak podaje Kancelaria Lega Artis, zrobiło to już ponad 10000 osób. Centrum Życia i Rodziny uważa bowiem, że – jak napisano w petycji do ministra edukacji i nauki – szkoła jest miejscem zdobywania wiedzy i rozwijania talentów, dlatego powinna zapewniać uczniom warunki do należytego skupienia uwagi. Nie jest to możliwe, gdy silne bodźce generowane przez smartfony lub smartwatche odciągają uwagę uczniów od przedmiotu zajęć. Pogłębia to trudności związane z przyswajaniem wiedzy i nabywanych umiejętności.

Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach już od roku szkolnego 2023/2024?

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, w rozmowie z Radiem ZET, powiedział, że dwa tygodnie temu, po kilkumiesięcznych konsultacjach w całym województwie, Rada Dzieci i Młodzieży przedstawiła rekomendacje, dotyczące zakazu korzystania z telefonów w szkołach podstawowych. Dodał też, że większość rówieśników swoich przedstawicieli w Radzie Dzieci i Młodzieży stwierdziła, że musi być ograniczenie.

Przemysław Czarnek przypomniał, że każda szkoła może u siebie zakazać używania komórek i sprzętu prywatnego, ale mimo wszystko MEiN zamierza wypracować „program takiego ograniczenia”, czyli przepisy, które uregulują tę kwestię w skali całego kraju. Minister Czarnek jest ich zwolennikiem, ponieważ jest przeciwnikiem używania telefonów komórkowych na lekcjach i w czasie przerw w szkołach, a już w szczególności w szkołach podstawowych.

Jak tak zakaz mógłby wyglądać w praktyce? Uczniowie, wchodząc do szkoły, zostawialiby swoje telefony w szatni lub odpowiedniej szafce, a następnie odbierali, wychodząc do domu lub w nagłej sytuacji, wymagającej kontakt z rodzicem czy opiekunem prawnym. Przemysław Czarnek poinformował, że zakaz może zostać wprowadzony jeszcze przed wyborami, zaplanowanymi na jesień, co oznacza, że mógłby zacząć obowiązywać już od roku szkolnego 2023/2024.