Ależ promocja! Kup laptopa Lenovo i otrzymaj monitor warty 3000 złotych!

Już dziś rusza przedsprzedaż laptopa Lenovo Legion Pro 7 8. generacji. To bezkompromisowy sprzęt dedykowany najbardziej wymagającym graczom. Firma przygotowała na tę okazję wyjątkową promocję.

Gaming z uczeniem maszynowym

Sporym wyróżnikiem nowego Lenovo Legion 7 jest układ LA-2Q AI, zasilający silnik Lenovo AI Engine+, który monitoruje wydajność w czasie rzeczywistym i dostosowuje ustawienia w locie tak, aby wrażenia z gier były jeszcze lepsze. Wraz z kolejnymi „gamingowymi godzinami” chip zasilający silnik AI Engine+ doskonali się za pomocą uczenia maszynowego.

Oprócz tego, co dzieje się w obudowie, liczy się również to, co widzimy. Lenovo Legion 7 Pro 8. generacji cechuje się skalibrowanym fabrycznie wyświetlaczem X-Rite Pantone Certified Lenovo PureSight Gaming. Jest to 16-calowa matryca VRR o rozdzielczości WQXGA (2560 na 1600 pikseli, format 16:10), zajmująca niemal 94% powierzchni frontu. Na pokładzie nie zabrakło wykorzystania technologii HDR.

Przedsprzedażowy wariant Legion Pro 7 nie daje graczom powodów do narzekania w kwestii podzespołów. Otrzymujemy zatem procesor Intel Core i9-13900HX 13. generacji, układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB GDDR 6 (TDP 175 W), 32 GB RAM DDR5-5600 oraz dysk SSD M.2 PCIe 4.0×4 NVMe o pojemności 1 TB.

Legion Pro 7 (8. generacja) (Źródło: Lenovo)

Aby zadbać o odpowiednie chłodzenie, Legion Pro 7 korzysta z pełnej komory parowej wspieranej systemem Legion Coldfront 5.0. Gracze docenią również pełnowymiarową klawiaturę TrueStrike oraz podświetlenie RGB zarówno klawiszy, jak i przedniego paska na obudowie. Wisienką na torcie jest technologia Super Rapid Charge. Dzięki niej, ładowanie akumulatora o pojemności 99,99 WH od 0 do 80% zajmuje ok. 30 minut poprzez dedykowane złącze USB-C o mocy 140 W.

Aby zadbać o niesamowite wrażenia gamingowe na start Lenovo oferuje przy zakupie laptopów 3 miesiące usługi Xbox Game Pass za darmo. Właściciele Legionów z kartami graficznymi NVIDIA z serii 30xx oraz 40xx mogą dodatkowo liczyć na pakiet serwisowy Premium Care, który obejmuje obsługę wykwalifikowanego technika poprzez infolinię, czat lub e-mail, naprawę sprzętu z dojazdem do klienta i coroczną kontrolę stanu sprzętu.

Wyjątkowa promocja na Lenovo Legion Pro 7

Z okazji ruszającej właśnie przedsprzedaży Lenovo Legion Pro 7 ósmej generacji, firma organizuje wyjątkową promocję, która potrwa do 19 marca 2023 lub do wyczerpania zapasów.

Przy zakupie laptopa Legion Pro 7 (8. generacja) w sieci Delkom, Komputronik, Media Expert, x-kom lub RTV Euro AGD, możecie odebrać za 1 zł monitor gamingowy Lenovo Y25g-30. Jednostka cechuje się 24,5 calowym ekranem IPS o rozdzielczości Full HD, obsługą technologii HDR Ready i NVIDIA G-Sync i częstotliwością odświeżania obrazu o wartości 360 Hz. Sugerowana cena detaliczna monitora wynosi 2999 złotych. To znakomity deal!