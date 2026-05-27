Świetny zegarek Huawei w nowej wersji. Z tej okazji specjalna promocja

Huawei Watch GT Runner 2 zadebiutował w nowej, wyjątkowej wersji. Z tej okazji pozostałe warianty można teraz kupić odczuwalnie taniej.

Wyjątkowa edycja Huawei Watch GT Runner 2

Jeśli miałbym stworzyć listę najlepszych smartwatchy, z których miałem przyjemność korzystać, to z pewnością umieściłbym na niej model Huawei Watch GT Runner 2. W końcu nie bez powodu w recenzji wystawiłem mu 9 na 10 możliwych punktów.

Spodobał mi się jego design, wysoka jakość wykonania i użyte materiały, a także lekka konstrukcja i wygodne paski. Wśród zalet należy też wymienić jasny i czytelny wyświetlacz, precyzyjne pomiary, świetny GPS i bogaty zestaw funkcji zdrowotnych. Chociaż warto wiedzieć, że zdarzają się problemy z rozpoznawaniem faz snu i musimy pogodzić się z ubogą listą zewnętrznych aplikacji.

Dotychczas Huawei Watch GT Runner 2 był dostępny w trzech wersjach:

błękit zmierzchu – tkany pasek niebieski AirDry + czarny pasek z fluoroelastomeru z szarą perforacją,

pomarańcz poranka – tkany pasek pomarańczowy AirDry + biały pasek z fluoroelastomeru z pomarańczową perforacją,

czerń północy – tkany pasek czarny AirDry + z czarny pasek z fluoroelastomeru z szarą perforacją.

fot. Huawei

Natomiast teraz dołącza do nich wariant kolorystyczny, który powstał we współpracy z legendą maratonu, Eliudem Kipchoge. Edycja Racing Legend Edition to bezel w kolorze srebrnym, tkany pasek granatowo-czerwono-biało-zielony AirDry i w zestawie dostępny jest też pasek z fluoroelastomeru z zieloną perforacją. Całość – w mojej ocenie – prezentuje się po prostu doskonale.

Huawei Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition kosztuje 1699 złotych. Smartwatch dostępny jest wyłącznie w oficjalnym sklepie Huawei, gdzie czeka też specjalny rabat dla studentów, powitalny bonus w wysokości 50 złotych za zapisanie się na newsletter oraz dodatkowy pasek.

Gdzie kupić? Huawei Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition ok. 1699 zł Huawei Zawiera linki afiliacyjne.

Huawei Watch GT Runner 2 w niższej cenie

Producent z okazji premiery nowej wersji postanowił wprowadzić promocję na pozostałe warianty kolorystyczne. W okresie od 27 maja do 28 czerwca 2026 roku kupujący mogą skorzystać z obniżki w wysokości do 400 złotych na każdą z trzech dotychczasowych wersji.

Huawei Watch GT Runner 2 obecnie kosztuje bowiem 1299 złotych.