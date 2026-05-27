Teraz na Ceneo łatwiej i szybciej znajdziesz to, czego szukasz

Znalezienie tego, czego się szuka, nie zawsze jest łatwe. Nierzadko trzeba poświęcić na to dużo czasu. Teraz jednak będzie można zrobić to znacznie szybciej. I bardzo prosto.

Ceneo udostępniło asystenta AI, który ma pomóc znaleźć Ci to, czego akurat szukasz

Mówi się, że od przybytku głowa nie boli, lecz często stwierdzenie to nie jest prawdziwe. Dziś bowiem półki sklepowe (również te wirtualne) uginają się pod naporem przeróżnych produktów i znalezienie idealnie odpowiadającego oczekiwaniom i/lub potrzebom nierzadko wymaga wielu godzin poszukiwania. Bez względu na to, czy mowa o rzeczy za kilka- albo kilkadziesiąt złotych, czy takiej, która kosztuje kilka tysięcy złotych.

Ceneo postanowiło ułatwić znalezienie poszukiwanego produktu, wdrażając asystenta, który wykorzysta sztuczną inteligencję w należyty sposób. Asystent Ceneo rozumie naturalny język, dzięki czemu „rozmowa” z nim nie musi opierać się na hasłach typowo wpisywanych w wyszukiwarkę, jak na przykład jaki smartfon do 2000 złotych.

W dodatku zapytanie może być bardziej szczegółowe – można na przykład wpisać szukam ekspresu do kawy do małej kuchni albo potrzebuję słuchawek do biegania. Asystent Ceneo potrafi także doradzić w sprawie prezentu – wystarczy wpisać przykładowo co kupić mamie na 50 urodziny?.

źródło: Ceneo

Aby skorzystać z pomocy asystenta AI na Ceneo, wystarczy wejść na stronę główną i wpisać w wyszukiwarkę swoje polecenie/pytanie, a następnie kliknąc ikonę robota po prawej stronie. Opcjonalnie można też najpierw kliknąć ikonę robota, a potem opisać, czego się poszukuje.

Asystent Ceneo korzysta z 21-letniego doświadczenia platformy

Po wpisaniu pytania/polecenia, Asystent Ceneo bierze pod uwagę kilka czynników – analizuje ceny oraz opinie innych kupujących, aby znaleźć najbardziej odpowiednie, ale i warte zakupu produkty.

Po wyświetleniu proponowanych ofert można zadawać kolejne pytania albo wydawać następne polecenia, aby Asystent Ceneo znalazł jeszcze bardziej dopasowane produkty. On sam zresztą proponuje kolejne pasujące filtry, więc proces ten powinien być w pełni naturalny dla klienta.

W przypadku zalogowania się na swoje konto Ceneo zapisywana jest historia czatów z asystentem, dzięki czemu można do nich wrócić. Ponadto Asystent Ceneo może sprawdzić status zamówienia lub przesyłki, jeżeli klient zdecyduje się dokonać zakupu przez platformę.

Na koniec warto jednak zauważyć, że Asystent Ceneo nie jest rewolucyjnym rozwiązaniem w ujęciu ogólnym, ponieważ od maja 2026 roku dostępna jest też aplikacja Allegro na ChatGPT, która również ma ułatwić znalezienie poszukiwanego produktu. Mimo to oba przypadki pokazują, że sztuczna inteligencja może faktycznie pomóc, a tego właśnie oczekują użytkownicy.