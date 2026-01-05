Czy tańsze okulary mogą być lepsze? Xreal udowadnia, że tak

Okulary rzeczywistości rozszerzonej nie zyskały jeszcze bardzo dużej popularności, ale mówi się o nich coraz częściej i coraz więcej modeli faktycznie da się kupić – także w kraju nad Wisłą. Wśród najważniejszych producentów znajduje się Xreal, który w Polsce oferuje kilka różnych modeli, w tym całkiem przystępny cenowo Xreal One. Podczas targów CES 2026 zaprezentowano nową wersję. A to nie wszystko!

Okulary Xreal 1S są lepsze i tańsze od poprzedników

Następca modelu One nazywa się Xreal 1S (tym razem producent zastosował zapis cyfrą, a nie słowem). Pomimo lepszej specyfikacji jest na start o 50 dolarów tańszy! A co oferuje? Przede wszystkim dwa malutkie wyświetlacze, które potrafią oszukać oczy do tego stopnia, że wydaje im się, że patrzą na olbrzymi, 171- albo nawet 500-calowy ekran.

Jakikolwiek by ten wirtualny ekran nie był, mogą na nim być wyświetlane rozmaite treści, poprzez duplikowanie pulpitu podłączonego urządzenia. A podłączyć można zarówno smartfon czy tablet, jak i komputer (PC lub Mac) czy nawet konsolę do gier. W dodatku istnieje możliwość ustalenia, czy ekran ma się poruszać razem z naszym wzrokiem, czy utrzymywać stałą pozycję względem rzeczywistego świata. Okulary pozwalają również na zamglenie lub wyciemnienie tła, a że całość waży tylko 82 gramy, można komfortowo korzystać z urządzenia przez wiele godzin.

W nowym modelu funkcjonalność nie uległa większym zmianom, ale modyfikacje powinny być odczuwalne…

Specyfikacja Xreal 1S vs Xreal One:

Xreal 1S (2026) Xreal One (2024) Proporcje ekranu 16:10 16:9 Rozdzielczość obrazu 1920×1200 pikseli 1920×1080 pikseli Pole widzenia 52 stopnie 50 stopni Rozmiar wirtualnego ekranu 171-500 cali 147-310 cali Jasność 700 nitów 600 nitów Cena 449 dolarów 499 dolarów

Poziom immersji powinien być więc znacznie wyższy, a równocześnie próg wejścia w świat rzeczywistości rozszerzonej – niższy. Niestety, na razie nie poznaliśmy żadnych szczegółów na temat ewentualnej premiery urządzenia w Polsce, choć można uznać taki scenariusz za wysoce prawdopodobny. Póki co możesz kupić Xreal One:

Asus z Xreal stworzył gamingowe okulary AR z prawdziwego zdarzenia

Na targach CES 2026 ogłoszono także, że z Xreal współpracę nawiązała firma Asus, czego efektem będą gamingowe okulary rzeczywistości rozszerzonej.

Urządzenie nazywa się Asus ROG Xreal R1, waży 91 gramów i działa na podobnej zasadzie, ale zostało wyposażone w panele Full HD typu Micro OLED o częstotliwości odświeżania sięgającej 240 Hz. Ekrany sprawiają wrażenie, jakby patrzyło się na 171-calowy obraz z odległości 4 metrów, a pole widzenia to aż 57 stopni, dzięki czemu pokrywa mniej więcej 95% obserwowanego obszaru.

Asus ROG Xreal R1 (źródło: Asus/Wccftech)

Do tego dochodzą głośniki Bose, oferujące efekty przestrzenne, a całość uzupełnia połączony cieniutkim przewodem ROG Control Dock, do którego można podłączyć komputer lub dużą konsolę poprzez port HDMI 2.0 lub DisplayPort 1.4 albo Asus ROG Ally poprzez USB typu C.

Cena pozostaje nieznana, ale producent potwierdził, że premiera odbędzie się jeszcze w pierwszej połowie tego roku.