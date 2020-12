Xbox zapowiedział nową grę i kilka ważnych nowości na The Game Awards 2020

Największym wygranym na The Game Awards 2020 okazało się oczywiście The Last of Us Part II. Gala nie samymi nagrodami jednak stała, bo oprócz tego doczekaliśmy się kilku interesujących zapowiedzi, m.in. z serii Mass Effect czy Dragon Age. Xbox też miał dla nas parę nowości, w tym zupełnie nowy tytuł od ekipy podlegającej Microsoftowi.

Grą roku na The Game Awards 2020 zostało The Last of Us Part II, które otrzymało jeszcze nagrody za najlepszą reżyserię, projekt dźwiękowy, występ aktorski i narrację. Ale nie nagrodami zajmować się będziemy, chociaż dobrze byłoby wspomnieć o tym, że Microsoft Flight Simulator czy Among Us także nagrody otrzymało – gry, w przypadku których mamy parę nowinek z obozu Xbox.

Perfect Dark powraca na konsolach Xbox Series X i Series S

Perfect Dark to pierwszoosobowa strzelanka, którą możecie znać już z dwutysięcznego roku, bo to właśnie wtedy zadebiutowała po raz pierwszy na Nintendo 64. Następnie ukazała się na konsoli Xbox 360, a teraz powróci na konsolach Xbox Series X i Xbox Series S.

Marka, podobnie jak studio Rare, należy do Microsoftu. Nie dziwi więc jej powrót, a nawet cieszy, bo plotkowano o nim już dobrych parę miesięcy. Perfect Dark na next-genowe konsole Xbox zajmie się studio The Initiative, złożone z pracowników Crystal Dynamics, BioWare i Santa Monica.

Logo gry zaprezentowane na zwiastunie podczas The Game Awards 2020

Czym będzie nowe Perfect Dark? Mrożącą krew w żyłach opowieścią o tajnych agentach i z akcją rozgrywającą się w nie tak odległej przyszłości. Na ten moment to wszystko, co wiemy o nowej grze, która ma trafić na nowe konsole Xbox i stać się częścią Xbox Game Pass. Oficjalną zapowiedź gry na The Game Awards 2020 obejrzycie poniżej:

Microsoft Flight Simulator na konsolach Xbox oraz Among Us w Xbox Game Pass na PC

Z innych nowości, o których poinformował Xbox na wymienionym wydarzeniu, Microsoft Flight Simulator już najbliższego lata trafi na konsole Xbox. Wcześniejsze plany zakładają m.in. wsparcie dla VR. A jeżeli wciąż nie jesteście pewni, czy warto doświadczyć tego symulatora lotniczego – sprawdźcie naszą recenzję Microsoft Flight Simulator.

Microsoft Flight Simulator

Natomiast bestsellerowa zabawa dla więcej niż jednego gracza – Among Us, niebawem dołączy do Xbox Game Pass na PC. Wcześniej pojawiło się już w GeForce Now. A popularność gry to kompletne szaleństwo i fenomen, który akurat nietrudno zrozumieć.

Ponadto słynny Master Chief stanie się częścią piątego sezonu Fortnite. A specjalny samochód z Cyberpunk 2077 jest od dziś możliwy do odblokowania w grze Forza Horizon 4.