Na to czekały miliony ;) Among Us w GeForce Now

O tym, że Among Us to jeden z największych growych fenomenów 2020 roku, chyba wie już prawie każdy gracz. Hit Innersloth wziął po latach graczy z zaskoczenia, korzystając trochę na światowej pandemii, która wielu z nas ograniczyła możliwości widywania się ze znajomymi. Czy dodanie gry do usługi GeForce Now pomoże Among Us w zwiększeniu popularności? A może będzie… odwrotnie?

Among Us w GeForce Now

Tytuł tego newsa to oczywiście żart, bo raczej mało kto tak naprawdę czekał na grę Among Us w usłudze GeForce Now. Dlaczego? Chociażby dlatego, że… aplikacja GeForce Now ma wyższe wymagania sprzętowe niż sama gra! Do tego argument, by grać na telefonie przez GeForce Now w Among Us, też nie jest trafiony, bo gra dostępna jest na Androidzie i iOS. I to w dodatku za darmo, w przeciwieństwie do wersji PC.

Brakuje jeszcze tylko wsparcia dla ray tracingu ;)

Więc tak naprawdę jedyna grupa odbiorców, która realnie mogłaby skorzystać na dodaniu gry Innersloth do chmury NVIDII, to posiadacze komputerów Apple – MacOS niestety nadal nie jest wspierany przez tę grę. Nie ma więc co ukrywać, że dodanie Among Us do GeForce Now to raczej zwykły żart i chwyt marketingowy firmy NVDIA – ale, kto wie, może ktoś na nim skorzysta.

Warto też zauważyć, że to Among Us to nie jedyna gra dodana w tym tygodniu do GeForce Now. Pełna lista wygląda następująco:

Among Us,

Car Trader Simulator (premiera 4 listopada w Steam; gra w ramach wczesnego dostępu),

Dungeons 3 (za darmo w Epic Games Store do 12 listopada),

Endless Space,

Hammerting,

Heroes & Generals,

Naraka: Bladepoint (zamknięte testy beta),

RIDE 4,

Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory,

Worms Rumble (otwarte testy beta).

Przypominam, że aby zagrać w każdy z powyższych tytułów, musicie najpierw posiadać go w swojej bibliotece Steam. Jest to spowodowane tym, że usługa GeForce Now działa inaczej niż np. xCloud – w chmurze Nvidii udostępnia nam się tylko komputer, na którym gramy, wszystkie gry musimy więc i tak mieć na własność na swoim koncie Steam.

