Xbox Series X – Diablo IV wygląda jak dowcip na 1 kwietnia

Z okazji nadchodzącej premiery Diablo IV, która będzie miała miejsce już na początku czerwca tego roku, Xbox przygotował dedykowaną wersję swojej konsoli Xbox Series X. Problem leży w tym, że ta edycja kolekcjonerska jest… pomyłką!

Xbox Series X w wersji Diablo IV

Wielkimi krokami zbliża się jedna z najgłośniejszych premier w tym roku, czyli Diablo IV, w którego betę mieliśmy okazję ostatnio zagrać. Z pewnością ten tytuł jest jednym z najbardziej wyczekiwanych, więc nic dziwnego, że firmy gamingowe próbują na tym ugrać jak najwięcej. Microsoft zdecydował się na przygotowanie kolekcjonerskiej wersji swojej konsoli. Sam pomysł jest dobry, ale w tym wypadku gorzej z wykonaniem.

Zestaw Xbox Series X – Diablo IV, ponieważ tak się oficjalnie nazywa się ta edycja, nie zawiera nawet specjalnego malowania dla konsoli czy pada, tak jak to było przy innych grach. Oficjalnie Microsoft nie wspomina, że jest to edycja kolekcjonerska, ale sama nazwa zestawu w oczywisty sposób to sugeruje.

Grafika promująca edycję kolekcjonerską (Źródło: Xbox)

Przy okazji premiery Cyberpunka 2077 można było dostać specjalną wersję konsoli Xbox One X, a na premierę God of War Ragnarok, PlayStation przygotowało specjalną wersję swojego pada DualSense. Jak więc widać, można to zrobić w kreatywny sposób, ale najwidoczniej w Microsofcie nikt na to nie wpadł.

Co wchodzi w zestaw Xbox Series X – Diablo IV?

W ramach kolekcjonerskiego zestawu Xbox Series X – Diablo IV można nabyć trzy główne rzeczy, czyli samą konsolę, bezprzewodowy kontroler Xbox – Carbon Black oraz naturalnie samą grę Diablo IV. Do tego gracz dostanie także kilka przedmiotów w innych grach Blizzarda.

Za zakup zestawu Xbox Series X gracze otrzymają: wierzchowiec Light-Bearer z pancerzem Caparison of Faith (Diablo IV), a także przedmioty do gier Diablo III, World of Warcraft i Diablo Immortal.

W przypadku WoW-a można spodziewać się prawdopodobnie jedynie mounta Amalgamat Rage, w Diablo Immortal będzie to zestaw elementów kosmetycznych Umber Winged Darkness, a w Diablo III skrzydła Inarius Windgs oraz zwierzak Inarius Murloc.

O ile same kosmetyczne dodatki do innych gier są fajnym pomysłem na rozszerzenie zestawu, tak można było wprowadzić jeszcze malowanie konsoli bądź też kontrolera. Zamiast tego w zestawie Diablo IV mamy po prostu konsolę plus grę, czyli to samo, co można zakupić na półce sklepowej z innymi grami.

Grafika promująca edycję kolekcjonerską (Źródło: Xbox)

Konsolę można nabyć w tym miejscu i kosztuje ona 2719 złotych w wersji bez subskrypcji lub od 165 złotych miesięcznie przez 24 miesiące w wersji z subskrypcją, gdzie gracz dostaje także Xbox Game Pass Ultimate na 24 miesiące.