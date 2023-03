SackBoy i nie tylko w kwietniowym PlayStation Plus

Subskrybenci PlayStation Plus mogą liczyć w kwietniu na 3 naprawdę ciekawe produkcje. Dostaną bowiem zarówno platformówkę, nietypową grę akcji, jak i ręcznie rysowaną grę z elementami RPG. Jakie tytuły i kiedy abonenci dodadzą do swojej biblioteki gier?

Gry dostępne w PlayStation Plus

Posiadacze abonamentu PS+ co miesiąc mają możliwość dodania gier do swojej wirtualnej kolekcji. Czasem są to tytuły nad wyraz ciekawe, innym razem są to produkcje wywołujące nieco mniej emocji. Przeważnie jednak mamy do czynienia z wartościowymi grami, które zdecydowanie są warte naszego czasu.

Nowe gry w PS Plus na kwiecień 2023 roku (źródło: PlayStation)

Nie inaczej jest z ofertą na kwiecień od niebieskich! W nasze ręce trafią bowiem takie gry jak Sackboy: Wielka Przygoda, Tails of Iron oraz (w moim odczuciu najciekawsze) Meet Your Maker. Czego dotyczą te produkcje, czy warto się nimi zainteresować oraz od kiedy i na co je będzie można pobrać?

Sackboy: Wielka Przygoda

Platformówka 3D, ze znanym z serii Little Big Planet Sackboyem w roli głównej. Wcielając się w tytułowego bohatera, gracze będą eksplorować Świat Rzemiosła, który (co nikogo nie dziwi) znalazł się w opałach i to na nas spoczywa obowiązek uratowania go. Co ciekawe, gra została wydana również na PC i ciepło przyjęta przez społeczność graczy na Steam.

Tails of Iron

W tej grze akcji z elementami RPG, gracze wcielają się w Redgiego – szczurzego następcę tronu, który musi wyruszyć w podróż, celem odzyskania swojego królestwa. Podczas swojej tułaczki odkryje ciekawy świat, pozna interesujących towarzyszy oraz razem z nimi postara się pokonać żaby. Gra spotkała się z pozytywnym odbiorem, toteż warto dać jej szansę, nawet jeśli nie jesteśmy miłośnikami tego typu produkcji!

Meet Your Maker

Jak wspomniałem, w moim odczuciu zdecydowanie najciekawsza gra, którą przygotowało PlayStation dla swoich subskrybentów! W tej grze akcji wcielimy się w dwie role – architekta oraz zdobywcy. Jako architekt, naszym zadaniem jest stworzenie labiryntu/twierdzy, która będzie nie do zdobycia.

Jako zdobywca, musimy (nomen omen) zdobyć wspomniany labirynt. Twierdze przygotowywane są bowiem przez innych graczy, toteż raczej nie będzie mowy o powtarzalności poziomów! Wykorzystanie tego typu mechaniki nie tylko wyróżnia tę produkcję na tle innych gier, ale i fakt, że mamy do czynienia z pierwszoosobową perspektywą sprawia, że zdecydowanie warto na tę produkcję czekać.

9 Ocena

Dla kogo oferta?

Gry będą mogli pobrać posiadacze zarówno PS4, jak i PS5, o ile mają aktywny abonament PlayStation Plus w wersji Essential, Extra lub Premium. Będą one dostępne od 04.04.2023 roku. Jeśli jeszcze nie dodaliście Battlefield 2042 do swojej kolekcji, to macie ledwie kilka dni na nadrobienie tego przeoczenia. Po tej dacie dostępne tytuły zostaną bowiem zastąpione przez nowe produkcje.