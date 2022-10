DualSense God of War: Ragnarok! Jak najtaniej zamówić kontroler?

PlayStation rzadko wypuszcza nowe warianty kontrolerów DualSense, dlatego premiera każdego z nich to niemałe święto. Tak jak chociażby ten związany z nadchodzącą premierą God of War: Ragnarok! Jak zamówić to biało-niebieskie cudeńko i nie przepłacić? Podpowiadamy!

Pad mroźny jak Wielka Zima!

Niemalże przekleństwem posiadania białych kontrolerów DualSense jest fakt, że nawet mizerny kamuflaż zaczyna się bardziej podobać w tej monotonii. Pad inspirowany nadchodzącym God of War: Ragnarok to jednak znacznie więcej, niż manetka w nowym kolorze.

Panel dotykowy charakteryzuje zdobienie z dwóch wilków, a miejsca z przyciskami zostały pomalowane farbą w ciemnym, niebieskim kolorze. Choć na środku znajdziemy klasyczną biel, same przyciski już wyróżniają się czernią, powodując dość ładny efekt stylistyczny, zgodny z paletą barw promujących najnowszą grę od Santa Monica Studio.

Kiedy nowy DualSense będzie miał premierę? Ano razem z God of War: Ragnarok, czyli już 9 listopada 2022 roku. Choć kontroler nie pojawił się jeszcze w sprzedaży polskich sklepów, znalazł się już sposób na jego przedpremierowe zamówienie. Zaskakująco, pomoże w tym niemiecki Amazon.

Zamawiając takiego pada przez niemiecki Amazon, zapłacimy prawie 88 euro (~422 złote). Co ważne, ta cena uwzględnia już podatki oraz wysyłkę urządzenia do Polski. Klasyczne pady kosztują niewiele mniej, dlatego myślę iż jest to ciekawa inwestycja. Trudno będzie też obwiniać wstrzymujących się – istnieje duża szansa, że pad pojawi się u polskich dystrybutorów w nieco niższej cenie.

Jak zamówić DualSense w motywie God of War: Ragnarok?

Na decyzję macie jeszcze trochę czasu. Kontroler ukaże się na rynku razem z God of War: Ragnarok, które trafi na konsole PlayStation 5 oraz PlayStation 4. Jest to niewątpliwie największa premiera od Sony w tym roku, dlatego trzymamy kciuki za wielki sukces. Ktoś musi przecież konkurować z Elden Ring, prawda? Naughty Dog zaszyło się w korporacyjnej jaskini, więc to ekipa Cory’ego Barloga musi wyjść na pojedynek. Tylko właśnie – czy Kratos i Atreus wyjdą z niego zwycięsko?