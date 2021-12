Co obejrzeć w święta w Polsat Box Go?

Akcja partnerska

Oprócz czasu spędzonego przy świątecznym stole, Boże Narodzenie kojarzy mi się dość mocno z telewizją, serwisami VOD, oglądaniem filmów i seriali. W ciągu tych magicznych dni, mogę oglądać najlepsze filmy i animacje, które szkoda byłoby przegapić. Platforma Polsat Box Go daje teraz pełną swobodę, by świąteczną magią cieszyć się przez cały grudzień.

Wszystkie filmy w jednym miejscu

Wiedząc doskonale, ile filmów nada telewizja w ciągu świątecznych dni, nie ma idealnego sposobu na obejrzenie wszystkiego. Polsat Box Go wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując zaskakujący pakiet kanadyjskich produkcji świątecznych dla całej rodziny. Filmy możemy obejrzeć, inwestując w pakiet Polsat Box Go Premium.

Przed Wami kilka przykładowych tytułów z listy:

A Christmas to Savour (2021) – Smak Bożego Narodzenia

Loving Christmas (2021) – Królowie Bożego Narodzenia

Christmas in Washington (2021) – Święta w Waszyngtonie

A Snowy Christmas (2021) – Białe święta

Falling in Love at Christmas (2021) – Zakochać się w święta

The Santa Squad (2020) – Drużyna Świętego Mikołaja

Homemade Christmas (2020) – Święta na zamówienie

Polsat Box Go Premium to jednak nie tylko filmy świąteczne. To przede wszystkim oferta ponad 100 kanałów TV oraz kolekcja seriali premium (np. Cień, Osaczony, Backdoor-wyjście awaryjne, Rysa, Układ) i światowych hitów z kin, dostępnych częściowo także w rozdzielczości 4K. Premium oznacza również przedpremierowe pokazy produkcji Telewizji Polsat w trakcie trwającej ramówki telewizyjnej, a także wydarzenia specjalne, np. koncert Adele z Los Angeles z rozmową piosenkarki z Oprah Winfrey.

Warto też zaznaczyć, że w Polsat Box Go pojawiają się też kolejne filmy do osobnego wypożyczenia:

Mistrz (2020) – reż. Maciej Barczewski

Wesele (2021) – reż. Wojciech Smarzowski

Żużel (2020) – reż. Dorota Kędzierzawska

Wyszyński – Zemsta czy Przebaczenie (2021) – reż. Tadeusz Syka

Sługi Wojny (2019) – reż. Mariusz Gawryś

Zeszłej Nocy (2010) – reż. Massy Tadjedin

Autor Widmo (2010) – reż. Roman Polański

Jeden Dzień (2011) – reż. Lone Scherfig

Rzeź (2011) – reż. Roman Polański

Polsat Box Go Premium to oferta, w której jest w czym przebierać

Co jeśli nas interesuje bardziej sport? Nic straconego! Polsat Box Go Sport zadowoli nawet najbardziej wybrednych maniaków sportowych emocji, które można oglądać na żywo, czy też wracając do materiałów archiwalnych. Najważniejsze dostępne rozgrywki i dyscypliny:

Liga Mistrzów UEFA (Polsat Sport Premium)

PlusLiga, Energa Basket Liga, gale UFC (kanały Polsat Sport)

włoska Serie A TIM, hiszpańska LaLiga Santander, francuska Ligue 1 Uber Eats, wyścigi Formuły 1 (Eleven Sports)

PKO BP Ekstraklasa (CANAL+ SPORT3, CANAL+ SPORT4)

Sporty zimowe (Eurosport 1 i 2)

Fortuna Liga 1 – wszystkie mecze na żywo

Jednym z atutów platformy Polsat Box Go jest jej szeroka dostępność. Wystarczy mieć komputer, smartfon z iOS, HMS lub Androidem bądź telewizor Smart TV, by móc zacząć oglądać zawartość bez zbędnych pudełek w salonie. Aby nie doświadczyć przerwy w transmisji na żywo przyda się dobry internet – tu idealnie sprawdzi się 5G od Plusa.

To obecnie najlepsze i najszybsze 5G w Polsce, z prędkościami pobierania danych na poziomie kilkuset Mb/s. Potwierdzają to przeprowadzone przez RfBenchmark niezależne testy – w Warszawie 5G w Plusie wyróżnia się zdecydowanie najwyższą prędkością pobierania danych w porównaniu do sieci 5G innych operatorów. 5G sprawdzi się również doskonale podczas oglądaniu filmów w 4K – ta rozdzielczość zdecydowanie większym wyzwaniem dla łącza niż klasyczne HD.

Warto na koniec też wspomnieć o cenach pakietów. Za Polsat Box Go Premium zapłacicie teraz promocyjnie 30 złotych miesięcznie. Pakiet sportowy, czyli Polsat Box Go Sport, jest nieco droższy – obecnie w promocji kosztuje on 40 złotych za miesiąc.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą Polsat Plus