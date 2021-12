Tę klasyczną przygodówkę możesz mieć za darmo! Odbierz prezent z GOG.com

Końcówka roku to czas żniw dla graczy poszukujących darmowej rozrywki. W serwisie GOG.com dostaniemy całkowicie za darmo grę I Have No Mouth and I Must Scream. Fani klasycznych przygodówek będą w siódmym niebie.

Gry, za które nie zapłacisz ani grosza

Praktycznie w każdym sklepie z grami możemy natrafić na wyprzedaże. Okazji szukać można na Steam, w PlayStation Store, sklepie Ubisoft, Epic Games Store oraz na GOG.com. W wielu miejscach nie musimy nawet wydawać ani złotówki, by zapoznać się ze starszymi, ale także i nowszymi grami.

Na przykład każdego dnia można odbierać inną grę z Epic Games Store – odwiedzajcie tę stronę, by dowiadywać się, jaką grę można bezpłatnie dodać do swojej biblioteki. Ponadto, nie powinniśmy się nudzić, powracając do pierwszych przygód Geralta z Rivii, po pobraniu Edycji Rozrzerzonej pierwszego Wiedźmina – również za darmo.

I Have No Mouth and I Must Scream za darmo

Katalog gier, które można bez wydawania żadnych pieniędzy dodać do swojego konta, uzupełnia I Have No Mouth and I Must Scream. To klasyczna przygodówka z 1995 roku w stylu point-and-click. Zawiera pewne elementy horroru i choć tytuł ten przez lata bardzo mocno się zestarzał, to gracze doceniający pikselową grafikę nie powinni kręcić nosem. Gra odwdzięczy się im za to ciekawą historią i zagadkami, nad którymi trzeba będzie się nieco pogłowić.

Trzeba tylko wiedzieć, że gra nie ma nawet kinowej wersji polskiej, dlatego promocję można odebrać jako okazję do poćwiczenia języka angielskiego. Na stronę GOG.com przejdziecie tędy.

Promocja jest ograniczona czasowo. Tytuł przypiszemy do naszej biblioteki na GOG.com tylko do 15:00 w sobotę 25 grudnia. Później nie będzie to już możliwe.

Jeśli lubimy grać, to w te święta nie powinno się nam nudzić. Przed nami mnóstwo światów do odwiedzenia i ogromna liczba księżniczek do uratowania!