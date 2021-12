Kolejna runda grudniowych nowości w Xbox Game Pass

Czasami jest to po prostu zadziwiające, jak Microsoft agresywnie atakuje branżę gier ze swoją subskrypcją Xbox Game Pass. W grudniu trafi do usługi kolejna porcja gier, którymi będziemy mogli zachwycać się już dzisiaj.

MORTAL KOMBAAAAT!

Największą niespodzianką w grudniowym Xbox Game Pass, jest zdecydowanie Mortal Kombat 11. Niestety, do usługi trafia podstawowa wersja gry, pozbawiona wszelkich dodatków z edycji Ultimate. Jest to dość istotne, ponieważ w niej możecie zagrać takimi postaciami jak Joker, Rambo, czy wreszcie Robocop. Dodatki dokupicie z łatwością za pomocą Xbox Store, choć sam wątek fabularny jest tam zaskakująco dopracowany, jak na klasyczną bijatykę.

To jednak nie koniec nowości w Xbox Game Pass, dlatego rzućmy okiem na wszystkie produkcje.

Among Us (Chmura) – 15 grudnia

(Chmura) – 15 grudnia Ben 10: Power Trip (Chmura, Konsola, PC) – 16 grudnia

Broken Age (Chmura, Konsola, PC) – 16 grudnia

Firewatch (Chmura, Konsola, PC) – 16 grudnia

(Chmura, Konsola, PC) – 16 grudnia The Gunk (Chmura, Konsola, PC) – 16 grudnia

Lake (Chmura, Konsola, PC) – 16 grudnia

Mortal Kombat 11 (Chmura, Konsola, PC) – 16 grudnia

(Chmura, Konsola, PC) – 16 grudnia Psi Patrol: Kosmopieski Ratują Zatokę Przygód (Chmura, Konsola, PC) – 16 grudnia

(Chmura, Konsola, PC) – 16 grudnia Race With Ryan (Chmura, Konsola, PC) – 16 grudnia

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Chmura, Konsola, PC) – 16 grudnia

Transformers: Battlegrounds (Chmura, Konsola, PC) – 16 grudnia

Xbox Game Pass to pomysł na prezent

Jeżeli jest jakaś subskrypcja, którą miałbym podarować w prezencie, byłby to zdecydowanie Xbox Game Pass Ultimate. Jeżeli gracie na PC bądź konsoli Microsoftu, nie ma w tej chwili tańszej opcji na granie.

W cenie 55 złotych miesięcznie, otrzymujecie dostęp do najgorętszych premier od Xbox Game Studios – na przykład Forza Horizon 5 oraz Halo Infinite, niesamowity katalog gier od innych studiów zewnętrznych, możliwość gry w chmurze bez instalacji zbędnych gigabajtów na dysku twardym, a także dostęp do Xbox Live Gold – kolejnych darmowych gier do zachowania na koncie użytkownika co miesiąc.

Jeżeli nie korzystaliście jeszcze z Xbox Game Pass na PC, subskrypcja w tej chwili kosztuje 4 złote za 3 miesiące. Mając na talerzu tak świetną ofertę, nie sposób z niej nie skorzystać.