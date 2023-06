Microsoft nas okłamał! Ceny Xbox Game Pass i Xbox Series X pójdą w górę, również w Polsce

Z jednej strony mówi się, że tylko krowa zdania nie zmienia. Z drugiej Microsoft złożył w przeszłości deklarację, z której – jak się właśnie okazuje – nie zamierza się wywiązać. Gigant z Redmond oficjalnie dziś bowiem zapowiedział podwyżkę cen konsoli Xbox Series X i abonamentu Xbox Game Pass. Co najważniejsze: również w Polsce!

Microsoft obiecywał, że nie podniesie cen konsol Xbox Series S i Series X

W momencie ogłoszenia premiery, tj. we wrześniu 2020 roku, cena Xbox Series S wynosiła 1349 złotych, a Series X – 2249 złotych. Dziś w sklepie Microsoftu pierwsza z ww. konsoli kosztuje 1399 złotych, czyli niewiele więcej niż blisko trzy lata temu, natomiast druga 2399 złotych. W przypadku tej ostatniej można mówić o obniżce, bo gdy Sony zapowiedziało podwyżkę cen PlayStation 5, kosztowała ona 2499 złotych.

Ogłoszenie podniesienia ceny PlayStation 5 zostało przywołane nie bez powodu, ponieważ wkrótce po tym Microsoft poinformował, że nie zamierza zmieniać cen swoich konsol. Dla przypomnienia, było to pod koniec sierpnia 2022 roku, czyli blisko rok temu. Najwyraźniej w ciągu tych prawie dwunastu miesięcy w firmie z Redmond okazało się, że taka polityka zwyczajnie przestała się opłacać.

Microsoft nie dotrzymał danego słowa – ceny konsoli i abonamentu Xboxa zostaną podniesione

Dziś dowiedzieliśmy się, że Microsoft podniesie ceny konsoli Xbox Series X w większości krajów, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Japonii, Chile, Brazylii i Kolumbii. W przypadku Europy mowa o podwyżce z 500 do 550 euro. Aktualnie 50 euro to równowartość ~220 złotych, ale w Polsce należy spodziewać się wyższej kwoty dodanej do aktualnej ceny, czyli 2399 złotych, bo 500 euro to dziś ~2220 złotych. Dokładnej polskiej ceny na razie jednak nie znamy. Poznamy ją 1 sierpnia 2023 roku, gdyż właśnie tego dnia Microsoft zacznie sprzedawać urządzenie w nowej, wyższej cenie.

Kari Perez, szef komunikacji w Xbox, powiedział serwisowi The Verge, że firma utrzymuje ceny konsol od wielu lat i teraz zdecydowała się je „dostsować”, aby odzwierciedlały konkurencyjne warunki na każdym rynku. Jest jednak dobra wiadomość – nie ma mowy o podwyżce w przypadku modelu Series S, który obecnie kosztuje w Polsce 1399 złotych.

Na tym jednak nie koniec, bo Microsoft ogłosił też podniesienie cen abonamentu Xbox Game Pass i tutaj już znamy dokładne ceny, jakie będą obowiązywały w Polsce:

Game Pass Ultimate ma kosztować 62,99 złotych miesięcznie (aktualnie 54,99 złotych),

natomiast Game Pass PC 42,99 złotych (obecnie 39,99 złotych).

Aktualny cennik abonamentu Xbox Game Pass (źródło: Microsoft)

Cena Game Passa na konsole pozostanie taka sama jak teraz, czyli 40 złotych. Nowe ceny Xbox Game Pass zaczną obowiązywać już od 6 lipca, natomiast w przypadku obecnych subskrybentów tej usługi dopiero od 13 sierpnia 2023 roku (13 września w Niemczech). Można jednak uchronić się przed podwyżką, wykupując teraz roczną subskrypcję.