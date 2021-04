Gorąca pierwsza połowa kwietnia w Xbox Game Pass! GTA V wraca do abonamentu Microsoftu

Microsoft w końcu zapowiedział, jakie gry w najbliższym czasie trafią do abonamentu Xbox Game Pass. Po bardzo mocnym uderzeniu w postaci dodaniu premierowego Outriders do tej usługi, pora na kilka kolejnych gier, w tym powrót GTA V!

Grand Theft Auto V wraca do Microsoft Xbox Game Pass!

Bez dwóch zdań zeszłoroczne usunięcie Grand Theft Auto V z Xbox Game Pass było jednym z największych ciosów dla tej usługi. Miło więc, że po czasie GTA V wraca do abonamentu Microsoftu!

Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę sportówek, trochę GTA!

Już niedługo dzięki Game Passowi zagracie w:

🚗Grand Theft Auto V

🏒NHL 21

⚾️MLB The Show 21

🧟Zombie Army 4: Dead War

🐭Disneyland Adventures

🎈RUSH: A Disney Pixar Adventure

🌧️Rain On Your Parade

🤠Pathway

W bestsellerową grę studia Rockstar będziecie mogli zagrać już od 8 kwietnia na konsolach Xbox One i Xbox Series X|S oraz w chmurze. Niestety, na razie o wersji na nową generację konsol można zapomnieć – twórcy nadal nie podali oficjalnej daty premiery tej wersji gry.

Drugim mocnym tytułem (po Grand Theft Auto V) jest Zombie Army 4: Dead War, które miałem okazję recenzować dla Was rok temu. I co tu dużo mówić – to naprawdę udana gra, która w kooperacji może przynieść Wam i Waszym znajomym masę zabawy.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do Xbox Game Pass zawita również NHL 21 (dzięki EA Play) i (premierowo!) MLB The Show 21. Co ciekawe, ten ostatni tytuł to pierwsza oficjalnie wydana gra PlayStation na konsole Xbox!

Pełna lista gier w Xbox Game Pass na pierwszą połowę kwietnia prezentuje się następująco:

Grand Theft Auto V (konsole i chmura) – 8 kwietnia

Zombie Army 4: Dead War (konsole, PC i chmura) – 8 kwietnia

Disneyland Adventures (chmura) – 8 kwietnia

Rush: A Disney/Pixar Adventure (chmura) – 8 kwietnia

NHL 21 (konsole) EA Play – 12 kwietnia

Rain on Your Parade (konsole, PC i chmura) – 15 kwietnia

Pathway (PC) [email protected] – 15 kwietnia

MLB The Show 21 (konsole i chmura) – 20 kwietnia

Warto tu dodać, że Zombie Army 4: Dead War dostępny jest od dzisiaj również dla abonamentowiczów PlayStation Plus wraz z dwoma innymi niezłymi grami.

Jakie gry pożegnamy?

W połowie kwietnia z usługi Xbox Game Pass (i EA Play) zniknie niestety aż 10 pozycji. Większość z nich to jednak starsze odsłony Maddena i NHL, ale spokojnie, najnowsze części obydwu tych serii pozostają w abonamencie. Kto dokładnie opuści nas w kwietniu?

15 kwietnia (Xbox Game Pass):

Deliver Us the Moon (konsole i PC)

Gato Roboto (konsole i PC)

Wargroove (konsole i PC)

16 kwietnia (EA Play/Xbox Game Pass Ultimate):

Madden 15 (konsole)

Madden 16 (konsole)

Madden 17 (konsole)

Madden 18 (konsole)

Madden 25 (konsole)

NHL 18 (konsole)

NHL 19 (konsole)

Tak więc, moim zdaniem, znacznie ciekawsze gry zostaną dodane do abonamentu Xbox Game Pass. Teraz czekam jeszcze tylko na powrót Red Dead Redemption 2 do usługi Microsoftu.