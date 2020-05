To się dzieje naprawdę: GTA V za darmo w Epic Games Store!

Epic Games Store umożliwiał ostatnio pobranie za darmo pomniejszych gier niezależnych, co nie zwiastowało dzisiejszego trzęsienia ziemi. Dzięki wiarygodnym przeciekom wiemy już, że następną grą udostępnioną bezpłatnie będzie GTA V!

Seria Grand Theft Auto od zawsze wyznaczała kierunek branży gamingowej. Piąta odsłona serii to jeden z najlepiej sprzedających się tytułów wszech czasów, uwielbiana przez fanów mobilnej rozrywki na całym świecie. To brzmi nieprawdopodobnie, ale tę uznaną grę będzie można pobrać dzisiejszego popołudnia kompletnie za darmo ze sklepu Epic Games Store.

To, że GTA V będzie udostępnione za darmo, wiemy w gruncie rzeczy od samego sklepu Epic Games. Na twitterowym profilu firmy pojawiła się wiadomość, która nie pozostawia żadnych wątpliwości wobec tego, że w wirtualnym Los Santos zagości dziś ogromny tłum graczy.

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418

Co prawda tweet został usunięty z profilu, ale zapobiegawczy fani nie mogli przepuścić takiej okazji i udokumentowali jego istnienie. Oczywiście nie omieszkali też ponownie umieścić go w sieci. W ten sposób wiemy już, że dziś o godzinie 17:00 będziemy mogli legalnie pobierać GTA V, nie wydając na to ani grosza.

Ciekawe, czy serwery EGS wytrzymają obciążenie – jestem pewien, że będzie to najchętniej pobierana gra spośród wszystkich tytułów, udostępnionych dotąd bezpłatnie. W końcu takiej akcji nie pamiętam, od września ubiegłego roku, kiedy to Epic umożliwił zapoznanie się z sześcioma grami o Batmanie.

Przy okazji warto wspomnieć o tym, że do Epic Games Store zmierza Wiedźmin 3: Dziki Gon. Oczywiście nie za darmo, ale z drugiej strony – kto wie, co na przyszłość planuje Tim Sweeney, skoro w sklepie pojawiło się bezpłatne GTA V…

adding another rumor: The Witcher III: Wild Hunt is coming to Epic Games Store eventually, and could be a free game in the future https://t.co/cy8WgPla7d

Game was listed on EGS earlier today but is pulled (thumbnail still hosted on Epic though) https://t.co/RTSGgCqL06 pic.twitter.com/GT1FL7njWi

— Wario64 (@Wario64) May 14, 2020