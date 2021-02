Symboliczna zmiana? PlayStation ma w planach wydać swoją pierwszą grę na konsolach Xbox

PlayStation od lat z powodzeniem stosuje swoją politykę ekskluzywności gier, żeby zachęcić graczy do kupna swoich konsol. Do tej pory tylko niektóre z ich ekskluzywnych tytułów pojawiały się na PC, a jeszcze nigdy na Xboksach – to ostatnie już wkrótce najpewniej się zmieni.

MLB The Show 21 na konsolach Xbox już niemal pewne

O grach z serii MLB The Show mogliście nie słyszeć, ze względu na dość niską popularność baseballu w naszym kraju. Dodatkowo, marka ta do tej pory występowała tylko i wyłącznie na konsolach PlayStation, a za ich produkcję odpowiadało (i nadal odpowiada) Sony Interactive Entertainment. Co jednak ciekawe, najprawdopodobniej MLB The Show 21 ujrzymy na… konsolach Xbox!

Wszystko za sprawą wycieku okładek najnowszej odsłony serii. Byłaby to pierwsza w historii sytuacja, w której gra studia Sony Interactive Entertainment wydana zostałaby na konsoli konkurencji. Dla porównania, Xbox już od lat publikuje niektóre swoje gry na PC, PlayStation czy Nintendo Switch. Za koronny przykład można podać, chociażby Minecrafta czy jego poboczną odsłonę — Minecraft Dungeons.

Czy to zwiastun zmian w PlayStation?

Moim zdaniem niekoniecznie. O wydaniu MLB The Show 21 na konsole Xbox mówiono już jakiś czas temu, kiedy właściciel licencji MLB zagroził Sony brakiem dalszej współpracy. Dlaczego? Nie ma co ukrywać, że znaczną częścią rynku konsol w USA jest Xbox, przez co brak wydania na tę platformę gry, bazującej na jednym z najbardziej popularnych sportów w tymże kraju, było sporym ograniczeniem dla MLB.

Sądzę więc, że raczej jest to jednorazowy przypadek wydania przez PlayStation gry na Xbox, choć warto tu zauważyć, że Sony już od paru lat wydaje niektóre swoje gry na PC. Żeby nie szukać daleko, za przykład można podać Horizon Zero Dawn czy Everybody’s Gone to the Rapture, a także Death Stranding, które częściowo było finansowane przez PlayStation.

Kto wie, może jednak PlayStation zachęcone ewentualnymi dobrymi wynikami sprzedaży MLB The Show 21 na międzyplatformowym rynku, zdecyduje się na wydawanie niektórych swoich gier również na Xboksie. Jednak nie liczyłbym w tym wypadku na takie hity The Last of Us Part II czy God of War — największe marki pozostaną jednak tylko z PlayStation.