Xbox Game Pass w listopadzie. Na liście świetne tytuły

Usługa Xbox Game Pass rozrasta się z prędkością światła, oferując graczom coraz więcej atrakcyjnych tytułów na wyciągnięcie ręki. Druga połowa listopada także zapowiada się obiecująco. Na liście znalazły się m.in. takie gry, jak Evil Genius 2 czy Mortal Shell.

Xbox Game Pass dla osób grających w chmurze

Listopadowa oferta Xbox Game Pass zachwyci przede wszystkim osoby, które preferują rozgrywkę za pośrednictwem chmury. To właśnie tam trafi najwięcej gier w drugiej połowie miesiąca, a lista robi wrażenie, bo nie są to tylko zapychacze czasu. Szczerze – po ograniu IT Takes Two, Forza Horizon 5 i nadrobieniu zaległości w postaci chociażby What Remains of Edith Finch, myślałem o anulowaniu subskrypcji. Teraz wiem, że będę musiał ją przedłużyć.

Na liście listopadowej oferty Xbox Game Pass znalazły się:

Dead Space (już dostępne w chmurze), czyli jeden z najbardziej znanych survival horrorów z akcją osadzoną w realiach science fiction. Gra miała premierę w 2008 roku, ale pomimo upływu lat trzyma się nieźle.

Next Space Rebels (dostępne od dzisiaj w chmurze, na konsoli i PC), czyli niezależna produkcja, będąca symulatorem projektowania rakiet.

Dragon Age: Origins (już dostępne w chmurze) – klasyka gatunku, jedna z lepszych gier RPG spod szyldu BioWare i zdecydowanie najlepsza spośród wszystkich trzech części.

Face Tactics (od jutra dostępne w chmurze, na konsoli oraz PC), czyli coś dla fanów japońszczyzny typu indie, gdzie główną rolę odgrywa akcja przedstawiona w rzucie izometrycznym.

Exo One (od jutra dostępne w chmurze, na konsoli i PC), czyli zręcznościówka o zabarwieniu przygodówki, gdzie przyjdzie nam eksplorować odlegle planety i sterować kosmicznym statkiem.

My Friend Pedro (od jutra dostępny w chmurze, na konsoli i PC), czyli zabawna platformówka z elementami akcji, gdzie w tanecznym stylu unicestwiamy kolejnych przeciwników.

Undungeon (od jutra dostępny w chmurze, na konsoli i PC), czyli jedna z bardziej wyczekiwanych gier przygodowych, która łączy elementy akcji z tzw. roguelike.

Mortal Shell (od 23 listopada dostępny w chmurze, na konsoli i PC) – na ten tytuł czekam najbardziej. To pełnokrwisty soulslike, który na rynek trafił zaledwie rok temu. W końcu nadarzy się okazja, żeby się z nim zmierzyć.

Deeeer Simulator (od 23 listopada dostępny w chmurze, na konsoli i PC) – dziwaczna gra, w której wcielimy się w jelenia, przedzierającego się przez miasto.

Evil Genius 2 (od 30 listopada dostępny na konsoli, na PC oraz w chmurze) – kontynuacja bardzo popularnego RTS-a z 2004 roku.

Oczywiście pełna biblioteka gier jest znacznie większa. Pamiętajmy bowiem, że zaledwie parę dni temu do usługi trafiło GTA: San Andreas czy Forza Horizon 5. Niestety, niektóre tytuły wkrótce opuszczą Xbox Game Pass. Mowa o:

Destiny 2: Beyond Light (konsola, PC) do 8.12,

Call of the Sea (chmura, konsola, PC) do 30.11,

FIFA 19 (konsola, PC) do 30.11,

Football Manager 2021 (PC) do 30.11,

Football Manager 2021 Xbox Edition (konsola, PC) do 30.11,

Haven (chmura, konsola, PC) do 30.11,

Hello Neighbor (chmura, konsola, PC) do 30.11,

Morkredd (chmura, konsola, PC) do 30.11,

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC) do 30.11.

Call of the Sea zniknie z Xbox Game Pass już 30 listopada 2021 roku