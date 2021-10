Forza Horizon 5 pokryła się złotem! Znamy kolejne szczegóły na temat listopadowego hitu

Playground Games nie oszczędzi w listopadzie nikogo! Studio właśnie ogłosiło, że ich najnowsza produkcja – Forza Horizon 5 – osiągnęła złoty status. Co to jednak oznacza dla fanów wyścigów? Spieszymy z wyjaśnieniami.

Złoty krążek dla każdego

W branży gier określenie gone gold, czyli w wolnym tłumaczeniu pokryć się złotem oznacza tyle, że produkcja gry została zakończona. W momencie, w którym to piszę, pierwsze nośniki z Forza Horizon 5 opuszczają już tłocznię, a deweloperom pozostaje jedynie początkowa konfiguracja serwerów gry.

Dla graczy jest to fantastyczna wiadomość. Planowana data premiery – 5 listopada 2021 roku – wydaje się już niezagrożona. Tego samego dnia produkcja wpadnie do usług Xbox Game Pass oraz Xbox Cloud Gaming. Dzięki temu zabiegowi niemal wszyscy chętni będą mogli zatopić się w samochodowym, meksykańskim raju, przygotowanym przez studio Playground Games.

Do premiery Forza Horizon 5 dzielą już nas tylko ponad dwa tygodnie! (źródło: Forza Motorsport Official)

Forza Horizon 5 – najlepsza muzyka

Oprócz majestatycznych krajobrazów oraz niezliczonych przejażdżek po autostradach i bezdrożach, mocną stroną serii Forza Horizon zawsze była muzyka, jaka towarzyszyła gorącemu festiwalowi. W tym roku nie będzie inaczej! Playground Games pisze na oficjalnym blogu serii Forza Motorsport, że połączyło swoje siły z ogromem latynoskich i hiszpańskojęzycznych artystów, by nadać grze osobliwy charakter.

Znamy też już składankę hitów, jaką usłyszymy w stacji Horizon Pulse – najbardziej popowym radiu festiwalu Horizon. W radiu tym ponownie pojawi się głos Amy Simpson, a lista artystów jest naprawdę gorąca.

Bravo Hits Zima 2021 może czyścić buty DJom z Playground Games! Forza Horizon 5 to muzyka, jakiej długo nie wyrzucicie ze swoich uszu

To oczywiście nie jest pełna lista artystów, jakich usłyszymy w grze. Playground Games zachęca, by zaglądać na social media swojego studia. Tam brytyjska ekipa ujawni kolejne utwory, jakich posłuchamy w Forza Horizon 5.

Wiele gier wyścigowych udowodniło, iż odpowiedni dobór muzyki potrafi przypieczętować ich kultowy status na lata. Need for Speed: Most Wanted, Flat-Out 2, WipEout – to tylko pierwsze przykłady gier, o których statusie zadecydowała muzyka. Tak było też w przypadku poprzednich gier z flagowej serii Microsoftu, dlatego też miejmy nadzieję, iż Forza Horizon 5 również muzycznie nie zawiedzie.