Xbox Game Pass dla rodziny i przyjaciół już dostępny!

O tej ofercie plotkowano w branży gier od miesięcy. Microsoft wprowadza w życie Xbox Game Pass Friends & Family – odłam czołowej subskrypcji, którą podzielimy się z rodziną i przyjaciółmi. Pilotaż usługi wystartował już w dwóch krajach, więc to świetny moment, by porozmawiać o szczegółach tego pakietu.

Szczegóły Xbox Game Pass Friends & Family

Choć początkowo były to jedynie wewnętrzne testy, Xbox Game Pass Friends & Family rozpoczęło oficjalne funkcjonowanie w Kolumbii i Irlandii. Warunki korzystania z usługi wyglądają dość prosto. Główny użytkownik może dzielić abonament z czteroma innymi osobami tak długo, jak pozostają one aktywne w tym samym regionie działania usługi. To oznacza, że opłacający z Irlandii nie mogą udostępnić serwisu kolegom i koleżankom z Kolumbii – bądź też innych krajów, gdzie program jeszcze nie wystartował.

Co ciekawe, ceny usługi będą zależne od regionu jej dystrybucji. W Kolumbii koszt miesięcznego serwisu został wyceniony na 49900 kolumbijskich pesos (~52 złote). W Irlandii natomiast Xbox Game Pass Friends & Family kosztuje już 21,99 euro (~103 złote). Można się spodziewać, że cena polskiej miesięcznej subskrypcji osiądzie gdzieś pomiędzy tymi dwiema wartościami.

Forza Horizon 5 – jedna z gier dostępnych w Xbox Game Pass (źródło: Microsoft)

Przyjaciel też rodziną!

Podczas gdy inni usługodawcy próbują ukrócić schematy na dzielenie się subskrypcją z rodziną i przyjaciółmi, Microsoft zachęca graczy do tego wprost. Nie jest to wielka niespodzianka. Drużyna Phila Spencera potrafi rozpoznawać potrzeby rynku, jak mało która z ekip na polu szeroko pojętej branży usługowo-rozrywkowej. Bez dodatkowych reklam, bez sztucznych ograniczeń, a jedynie z wyższą ceną – dość stosowną, jak za pięciu użytkowników, mogących korzystać z biblioteki gier na każdym urządzeniu.

Nawet jeśli nie masz w domu konsoli Microsoftu, taka oferta staje się dość kusząca. Xbox Game Pass Friends & Family to dostęp do gier z biblioteki usługi nie tylko na konsoli, lecz również na komputerach PC, w chmurze oraz za pośrednictwem urządzeń mobilnych – także z wykorzystaniem chmury.

Sam opłacałem kiedyś subskrypcję tylko po to, by jeździć nieskończone godziny we wspaniałych grach z serii Forza Horizon. Pozostaje więc zapytać – na ile wycenilibyście taki pakiet rodzinny w Polsce?