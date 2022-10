Teraz Ubera zamówisz także w Koszalinie. Od razu ze „stówką” w prezencie

Jeśli podczas wizytowania w różnych miastach w Polsce lubimy korzystać z przejazdów Uberem, to ucieszy nas fakt, że do listy obsługiwanych miejscowości można teraz doliczyć Koszalin. Będzie można skorzystać z promocji!

Uber w Koszalinie!

Aplikacja do zamawiania przejazdów już działa w Koszalinie. Miasto to dołącza do listy 26 lokalizacji w Polsce, w których można przemieszczać się za pomocą platformy Ubera. Było to tylko kwestią czasu, bo od dwóch lat w Koszalinie funkcjonowało Uber Eats. Firma po prostu podjęła kolejny krok w rozwoju swoich usług.

Tak jak to zwykle bywa przy uruchamianiu możliwości zamawiania przejazdu w nowym miejscu, firma przygotowała specjalną promocję dla osób rozpoczynających swoją przygodę z podróżami po Koszalinie za pomocą aut Ubera.

Wpisując kod WITAJKOSZALIN do aplikacji, nowi użytkownicy mogą zaoszczędzić aż 100 złotych podczas 5 pierwszych przejazdów. Z kolei wpisując kod KOCHAMKOSZALIN3X5, mieszkańcy mogą skorzystać z 50% promocji na trzy przejazdy.

źródło: Uber

Jak aktywować kod rabatowy?

Nie będzie trudne. Wystarczy:

Pobrać aplikację z App Store lub Google Play, Uruchomić aplikację i otworzyć zakładkę Portfel, następnie na samym dole po kliknięciu “Dodaj kod promocyjny” wpisać jeden z powyższych kodów, Ustawić miejsce docelowe, Ustawić miejsce odbioru, Zamówić przejazd.

To właściwie wszystko. Po zatwierdzeniu podróży, użytkownik otrzymuje informacje o kierowcy oraz samochodzie, a także jego bieżącą lokalizację na mapie. Trzeba tylko pamiętać, by przed wejściem do pojazdu upewnić się, że marka oraz numer rejestracyjny samochodu są takie jak wyświetlane w aplikacji.