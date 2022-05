Euro Truck Simulator 2 wprowadza sankcje – nie wjedziemy już do Rosji

Nawet jeżeli tranzyt w prawdziwym życiu do Rosji odbywa się na ograniczonych zasadach, jest jedno miejsce, gdzie w ogóle nie wjedziemy na teren agresywnego pseudomocarstwa – ani teraz ani w najbliższej przyszłości.

Euro Truck Simulator 2 bez „Serca Rosji”

To może szczypta historii dla kontekstu. Od czasu premiery Euro Truck Simulator 2 w październiku 2012 roku, studio SCS Software co rok lub dwa wydaje dodatki do gry, zawierające nowe tereny wypełnione miastami oraz siatką dróg. W ciągu dekady oryginalna mapa poszerzyła się m.in. o tereny Polski, Włoch, Łotwy, Bułgarii czy – jak w przypadku ostatniego dodatku Iberia – o Hiszpanię oraz Portugalię. W pierwszej połowie 2021 roku zapowiedziano natomiast Heart of Russia – rozszerzenie które miało umożliwić nam tranzyt aż po samą Moskwę. Plany na wydanie dodatku zostały jednak zawieszone.

Na razie raczej nie ma co liczyć na przejażdżki DAF-ów i Volvo w okolicach Wołgi i Oki. (Źródło: Steam)

W oficjalnym oświadczeniu SCS Software autorzy wspominają, że w dniu inwazji na Ukrainę, do wydania DLC brakowało 6 do 8 tygodni. Ekipa była zadowolona z postępów i spodziewała się pozytywnego odzewu, zwłaszcza w Rosji. Wojna wprawiła jednak cały świat w osłupienie, w tym także pracowników czeskiego studia. Na szczęście reakcja Czechów była stanowcza i szybka – od razu zaangażowali się w pomoc Ukrainie.

Cały dochód ze sprzedaży ukraińskich malowań w Euro Truck Simulator 2 trafił na pomoc Ukrainie

Pomimo sprzedania 85 tys. zestawów z malowaniami inspirowanymi Ukrainą na ciężarówki, nad studiem przez cały czas wisiało widmo dodatku z niefortunną na dzisiejsze czasy lokalizacją. SCS Software od zawsze starało się być tak bardzo apolityczne, jak to możliwe. Deweloperów cieszyła wizja wirtualnych odwiedzin graczy w różnych krajach w pokojowych czasach, dzielących między sobą radość z wożenia paszy lub materiałów niebezpiecznych między Warszawą a Palermo.

Jednak ostatni dodatek bezpośrednio dotyczy kraju, który nawet teraz przyczynia się do cierpienia milionów ludzi, dlatego DLC Heart of Russia nie zostanie wydane, aby nie zostało potraktowane jako wyraz wsparcia dla Rosji.

Co dalej z rozszerzeniem?

Studio wierzy, że nadejdzie taki czas, że rany zadane przez Putina i resztę wspierających go osób zostaną zaleczone, niesprawiedliwość zostanie ukarana, a Ukraina się odbuduje. Być może wtedy pojawi się szansa na wydanie dodatku. Do tego czasu musimy robić co w naszej mocy i pomagać Ukrainie oraz żyć w nadziei, że koszmar Ukraińców wkrótce się skończy.

Co do SCS Software – studio zapewne zabierze się niedługo za pracę nad kolejnym rozszerzeniem. W końcu Euro Truck Simulator 2 to źródło zarobku dla twórców, więc gra musi otrzymywać nową zawartość.