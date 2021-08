Xbox Cloud Gaming jest już testowo dostępny w aplikacji na PC

Microsoft konsekwentnie buduje swoją pozycję na rynku streamingu gier. Gigant z Redmond udostępnił właśnie testową wersję aplikacji Xbox dla systemu Windows, która pozwala grać w chmurze z wykorzystaniem Xbox Cloud Gaming (xCloud). Do tej pory użytkownicy musieli korzystać z jednej ze wspieranych przeglądarek internetowych.

xCloud przyśpiesza!

Na weryfikację deklaracji mówiących, że przyszłość gamingu to granie w chmurze musimy jeszcze trochę poczekać. Nie można jednak odmówić Microsoftowi nadziei pokładanych w projekt xCloud. Gigant z Redmond pompuje ogromne pieniądze w budowę stosownej infrastruktury, która umożliwi granie na niemalże każdym urządzeniu wyposażonym w dostęp do szybkiego Internetu.

Od kilku miesięcy xCloud działa z wykorzystaniem Xboxów Series X (fot. Tabletowo.pl)

Kilka miesięcy temu Microsoft znacząco usprawnił swoją usługę za sprawą podmiany leciwych już Xboxów One na specjalnie zmodyfikowane Xboxy Series X, tak aby gry odpalane w ramach xCloud wyglądały jeszcze lepiej, a co najważniejsze – ładowały się znacznie szybciej dzięki wykorzystaniu dysków SSD, w jakie wyposażona jest konsola nowej generacji.

Xbox Cloud Gaming w aplikacji

Usługę grania w chmurze możemy uruchomić na coraz większej gamie sprzętów. Począwszy od komputerów z Windowsem, przez smartfony z Androidem, na urządzeniach z iOS kończąc. Osoby, które do tej pory decydowały się skorzystać z xCloud na PC, musiały otwierać ją za pomocą dedykowanej strony internetowej xbox.com/play przy użyciu jednej ze wspieranych przeglądarek.

Przeglądarka, smartfon, konsola, a teraz nawet i aplikacja Xbox posiadają dostęp do xCloud (fot. Xbox)

Microsoft właśnie udostępnił wersję beta aplikacji Xbox na Windowsie dla osób, które posiadają aktywny abonament Xbox Game Pass Ultimate i status Insiderów (program testowy). Sama idea usługi nie różni się niczym w przypadku nowej wersji aplikacji. Wystarczy się zalogować, podpiąć kontroler i można ruszać do gry. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest jednak to, co znajduje się teraz pod naszą ręką. Lista znajomych czy opcje szybkiego przeglądu udostępnianych treści takich jak klipy z gry czy screenshoty, z pewnością ułatwią korzystanie z dobrodziejstw platformy.

Jeśli testy aplikacji wypadną pomyślnie, to możemy się spodziewać, że wkrótce jej nowa wersja zostanie udostępniona szerszej publiczności. Na ten moment Microsoft nie podaje żadnej przybliżonej daty.