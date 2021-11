Hellblade: Senua’s Sacrifice w końcu z ray tracingiem w wersji na PC

Hellblade: Senua’s Sacrifice – jedna z najlepiej ocenianych gier akcji doczekała się funkcji ray tracingu w wersji na PC. Dodatkowo zaktualizowano ją o technologie DLSS i FSR. Podobny update otrzymała konsola Xbox Series X w sierpniu 2021 roku. Usprawnienia znacząco poprawiają grafikę, co zaprezentowano na krótkim trailerze.

Hellblade: Senua’s Sacrifice w panteonie moich ulubionych gier

Do historii Senuy podchodziłem dwukrotnie. Za pierwszym razem świeżo po premierze i niespełna dwa miesiące temu za pośrednictwem usługi Xbox Game Pass. Wciąż nie mogę uwierzyć, że studiu Ninja Theory udało się tak doskonale zbudować fabułę wokół motywów schizofrenii i nordyckiej mitologii. A to, co uczyniono z warstwą audiowizualną, zasługuje na najwyższe wyróżnienia! Swoją drogą, zachęcam do przeczytania moich wrażeń z rozgrywki w Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Wróćmy jednak do tematu – Hellbade: Senua’s Sacrfice w końcu otrzymało wsparcie technologii ray tracingu w wersji na PC. Poprawiono także tekstury i zaimplementowano technologię Nvidia DLSS oraz AMD FidelityFX Super Resolution, dzięki którym gra powinna utrzymać całkowicie stabilną liczbę klatek na sekundę. Poprawiono również wyświetlanie napisów i wprowadzono kilka usprawnień do sterowania.

I cóż – gra na Xbox Series X z ray tracingiem wyglądała naprawdę dobrze. Ciekawy jestem, jakie będą różnice pomiędzy konsolową a pecetową wersją gry i na pewno wkrótce to sprawdzę.

Kto niech grał, niech żałuje!

Ciągle to powtarzam, ale akurat w przypadku Hellblade: Senua’s Sacrifice po prostu muszę! Każdy miłośnik gier akcji lub po prostu tytułów oferujących coś więcej niż pusty gameplay powinien chociaż raz tej gry spróbować! Tym bardziej, że na horyzoncie majaczy zapowiedziana już druga część historii Senuy.

Gra opowiada o wojowniczce, która wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż do samego serca piekielnych czeluści, aby tam stoczyć walkę o duszę ukochanego. Zadania nie ułatwiają prześladujące jej umysł głosy i stający na jej drodze przeciwnicy.

Hellblade: Senua’s Sacrifice zadebiutowało w 2017 roku i możecie ten tytuł ograć na PlayStation 4, PC, starym i nowym Xboxie oraz konsoli Nintendo Switch.

Screenshot z wersji na Xbox X Series