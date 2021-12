Dr. Dre pojawi się w dodatku do GTA Online

Rockstar opiera się rękami i nogami, by wypuścić jakikolwiek dodatek fabularny do Grand Theft Auto V. To zmieniło się dziś przynajmniej częściowo, ponieważ szkocki producent ogłosił The Contract – zestaw fabularnych misji do GTA Online.

Reklama

Powitajcie najlepszego z doktorów – Dr. Dre

Zawartość fabularnego dodatku jest dość zaskakująca, ponieważ zaliczy w niej powrót Franklin Clinton – jeden z grywalnych bohaterów głównego wątku GTA V. Aktualizacja trafi do komponentu online już 15 grudnia 2021 roku. Choć wiemy, jak leniwe potrafią być dodatki od Rockstar Games, wygląda na to, iż tym razem mamy do czynienia ze zdecydowanie większym projektem.

Jak czytamy w komunikacie prasowym producenta, historia przeskakuje kilka lat do przodu. Franklin Clinton prowadzi swoją własną działalność. Jego firma pomaga celebrytom w rozwiązywaniu nietypowych problemów. Pilnie poszukiwanym klientem staje się sam Dr. Dre, któremu zostaje skradziony telefon. Ten zawiera mnóstwo nieopublikowanych wcześniej utworów, dlatego w serii specjalnych zadań gracz będzie musiał je odzyskać na zlecenie spółki Franklina.

Reklama

Darmowa zawartość dla GTA Online

Jak na bezpłatny dodatek, historia z Franklinem i Dr. Dre zapowiada się całkiem interesująco. Jest to bardzo intrygujące, że Rockstar dopiero teraz decyduje się na tak konkretną zawartość do GTA: Online. Szkoda też, że nie jest to płatny, pełniejszy dodatek do Grand Theft Auto V. Pomimo ostatnich niepowodzeń, gracze z pewnością rzuciliby się na jakikolwiek nowy produkt od szkockiego producenta gier.

Warto zaznaczyć, że sporej aktualizacji doczekają się również stacje radiowe w grze. Oczywiście można spodziewać się mnóstwa kawałków Dr. De, lecz Rockstar obiecuje solidną porcję świeżych hitów także od innych artystów. Mówi się też o całkowicie nowej stacji w grze, lecz producent doprecyzuje te informacje „na dniach”.

Oprócz tego pojawią się jeszcze dodatkowe zadania poboczne, zabawki oraz samochody – czyli standard w GTA Online. Co by się nie działo w Take-Two, The Contract zapowiada się naprawdę ciekawie.

Czyli Snoop Dogg jednak nie nagrywał muzyki do Grand Theft Auto VI? A może coś tam nagrał, tylko dodatek to zmyłka. Zawsze coś Ci Szkoci muszą kombinować, co nie?