Składany iPhone Ultra jeszcze nie zadebiutował, a już ma kolejne problemy

Apple w końcu zdecydowało się wprowadzić w 2026 roku na rynek swój pierwszy składany smartfon, jednak kolejne informacje o problemach nie napawają optymizmem.

Składany iPhone Ultra (podobno) boryka się z kolejnymi problemami

Czołowi (wówczas) producenci smartfonów z Androidem zaprezentowali swoje pierwsze składane konstrukcje już w 2019 roku. Apple dołączy do tego – już nie elitarnego – grona dopiero (w końcu) w 2026 roku. O ile premiera powinna odbyć się zgodnie z założeniami, tak z dostępnością tego modelu może być… różnie.

Niedawno pojawiły się bowiem informacje, że zawias w składanym smartfonie Apple nie spełnia standardów kontroli jakości producenta. Po przeprowadzeniu testów miało okazać się, że zużycie ruchomych części jest zbyt duże. To powoduje obawy o trwałość i niezawodność w rękach użytkowników.

Inny informator przekazał jednak, że Apple nie boryka się z trudnościami produkcyjnymi, jak sugerowali niektórzy, chociaż Amerykanie faktycznie mają problem do rozwiązania, aczkolwiek innej natury, a mianowicie z SMT przed montażem końcowym.

SMT to skrót od Surface Mount Technology (pol. technologii montażu powierzchniowego). Przyspiesza ona proces produkcji, ponieważ jest on zautomatyzowany, a także pozwala umieścić więcej elementów na jednej płytce PCB, gdyż można to zrobić na obu stronach.

Jeżeli Apple nie upora się szybko z tym problemem, może to doprowadzić do opóźnienia rozpoczęcia sprzedaży pierwszego składanego iPhone’a. W przeszłości pojawiły się informacje, że przynajmniej do końca 2026 roku jego dostępność może być mocno ograniczona i dopiero w 2027 roku klienci mogą mieć mniej problemów z kupieniem tego urządzenia.

Jaki będzie iPhone Ultra?

W kwietniu 2026 roku pojawiła się solidna dawka informacji na temat składanego iPhone’a UItra. Według nich smartfon zostanie wyposażony w akumulatory o łącznej pojemności ~5800 mAh oraz procesor Apple A20 Pro, 12 GB RAM i modem Apple C2 ze wsparciem dla obsługi łączności satelitarnej.

Jest też mowa o dwóch aparatach o rozdzielczości 48 Mpix na zewnątrz oraz grubości 4,5 mm po rozłożeniu i 9,5 mm po złożeniu. Nie należy natomiast spodziewać się Face ID – Apple ma zastosować czytnik linii papilarnych Touch ID.