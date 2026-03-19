Wyszukiwarka Google „ożyła”. Nowa funkcja potrafi naprawdę sporo

W aplikacji Google wdrażana jest wyszukiwarka Live. Nowa funkcja sprawia, że teraz możemy prowadzić rozmowę z wyszukiwarką Google.

Wyszukiwarka Live trafia do użytkowników na całym świecie

W czerwcu 2025 roku Google rozpoczęło testy funkcji Search Live. Następnie wyszukiwarka Live została oficjalnie uruchomiona w języku angielskim w USA we wrześniu, a teraz rozwiązanie udostępniane jest globalnie. Wkrótce z nowości będzie można skorzystać wszędzie tam, gdzie dostępny jest Tryb AI.

Wyszukiwarka Live korzysta z nowego modelu głosowego Gemini 3.1 Flash Live, który – jak twierdzi Google – zapewnia jeszcze bardziej naturalne konwersacje oraz większą szybkość i niezawodność działania. Jego zaletą jest także obsługa wielu języków – od początku był projektowany jako model wielojęzyczny.

Oczywiście funkcja jest wprowadzana także w Polsce, ale należy mieć na uwadze, że proces przeprowadzany jest stopniowo. Oznacza to, że nie wszyscy użytkownicy od razu będą mogli z niej skorzystać. Dodam, że u siebie jeszcze nie widzę wyszukiwarki Live, aczkolwiek Google zazwyczaj ma mnie na końcu listy, jeśli chodzi o udostępnianie nowości.

Jak uruchomić tryb Live w wyszukiwarce Google?

Wyszukiwarka Live dostępna jest w aplikacji Google na urządzeniach z Androidem i iOS. Wystarczy dotknąć ikony Live pod paskiem wyszukiwania. Teraz pozostaje tylko przeprowadzić rozmowę ze sztuczną inteligencją i liczyć, że dostaniemy zadowalającą odpowiedź.

Rozwiązanie pojawiło się także w Obiektywie Google – należy dotknąć opcji Live na dole ekranu. Warto wiedzieć, że udostępnianie obrazu z aparatu jest włączone domyślnie, co sprawia, że łatwiej i szybciej można uzyskać odpowiedź na temat obiektów w rzeczywistym świecie.

Możliwości zastosowania wyszukiwarki Live są naprawdę szerokie. Google wśród przykładów wymienia m.in. odkrywanie informacji na temat miejsc odwiedzanych podczas wakacji, rady związane z przygotowaniem idealnej filiżanki matchy, pomoc w konfiguracji kina domowego (lub innego sprzętu elektronicznego) czy wyjaśnienie zjawisk chemicznych, aby dziecko mogło łatwiej przyswoić wiedzę przed sprawdzianem w szkole. Funkcja ma sprawdzić się nawet w trakcie wybierania najlepszej gry planszowej, w którą chcemy zagrać razem z całą rodziną.