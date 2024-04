Małe kwoty – duża pomoc. Mikrodonacje możliwe podczas zakupów online

Małe kwoty mogą być niezauważalne dla Ciebie na co dzień, a równocześnie przynosić realną pomoc tym, którzy jej potrzebują. Z takiego właśnie założenia zdają się wychodzić PayU i Siepomaga. Partnerzy ci wspólnymi siłami uruchomili mikrodonacje.

Jak działają mikrodonacje PayU i Siepomaga?

Gdy w trakcie internetowych zakupów przyjdzie moment płatności, bramka płatnicza PayU umożliwi dobrowolne dodanie niewielkiej darowizny. Pieniądze, które zostaną w ten sposób zebrane, będą następnie przekazywane na konto danej organizacji charytatywnej – za ten proces odpowiadać będzie Fundacja Siepomaga, będąca operatorem mikrodonacji.

źródło: Siepomaga

PayU będzie proponować mikrodonacje w trzech opcjach, o różnej wysokości – zawsze jednak dopasowane do wartości zamówienia. Partnerzy uruchamiający tę usługę podkreślają też, że każdorazowo będą to niewielkie kwoty – niejako w myśl zasady, że każda złotówka ma znaczenie (bo też rzeczywiście tak jest).

Okienko umożliwiające podjęcie decyzji będzie się wyświetlać wyłącznie podczas płatności w złotówkach – zarówno w formie standardowego przelewu, jak i z wykorzystaniem Blika. Domyślnie darowizna będzie odznaczona – to klient musi wyrazić chęć jej przekazania (jeśli, naturalnie, ma taką właśnie chęć).

Okazji do pomocy może być sporo

Na dobry początek system mikrodonacji wdrożyły dwie popularne w naszym kraju platformy. To służąca do zamawiania jedzenia usługa Pyszne.pl oraz serwis „sąsiedzkiego” handlu elektronicznego OLX. Sprawia to, że możliwość wygodnego przekazywania darowizn charytatywnych od razu dociera do milionów Polaków.

Cieszymy się, że dzięki współpracy z Siepomaga możemy uzupełnić misję PayU, polegającą na ułatwianiu płatności online i zakupów, o element angażowania społeczności e-konsumentów w działania charytatywne. Mikrodonacje to prosty i wygodny sposób na okazanie solidarności i pomoc tym, którzy jej potrzebują. Wierzymy, że ta funkcjonalność spotka się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony kupujących, jak i sklepów internetowych korzystających z płatności PayU. Joanna Pieńkowska-Olczak, CEO PayU GPO w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Podekscytowany tym projektem wydaje się również Patryk Urban z Fundacji Siepomaga, według którego „wspólna misja obu organizacji to uczynienie świata lepszym miejscem dla wszystkich potrzebujących”.