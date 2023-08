Ta zmiana w Android Auto spodoba się kierowcom aut elektrycznych

Jeśli jeździsz samochodem elektrycznym, a także korzystasz z Android Auto, najpewniej docenisz wprowadzoną zmianę. Znalezienie stacji ładowania będzie teraz szybsze i wygodniejsze.

Nowość w Android Auto dla użytkowników BEV-ów

Niezależnie od tego, czy posiadamy samochód spalinowy, hybrydę czy jednak elektryczny, Android Auto to zdecydowanie przydatne oprogramowanie. Owszem, liczba błędów może irytować, ale – po pierwsze – nie u wszystkich osób one występują, a – po drugie – nie zmienia to faktu, że omawiane oprogramowanie to często najwygodniejsza metoda korzystania z Map Google czy Spotify w samochodzie.

Co więcej, cieszą informacje, że Google zauważa rosnącą popularność samochodów elektrycznych i wprowadza nowości, które sprawiają, że Android Auto w tym przypadku jest jeszcze lepszym wyborem. Przykładowo, dzięki najnowszej zmianie, wyszukiwanie stacji ładowania będzie szybsze.

W Mapach Google mamy kategorie wyszukiwania, które pozwalają na pokazanie restauracji, supermarketów, hoteli czy stacji paliwowych w okolicy. Dotychczas, gdy jeździliśmy autem elektrycznym, domyślna kategoria była identyczna jak w przypadku spalinówek, więc mogliśmy wyświetlić listę stacji paliwowych w pobliżu. Jak łatwo się domyślić, takie działanie niekoniecznie było tym oczekiwanym.

Jak wynika z najnowszych informacji, opisane zachowanie w BEV-ach zostało zmienione. Niemiecki serwis SmartDroid wskazuje, że w autach elektrycznych, zamiast kategorii „stacje paliwowe”, zaczyna domyślnie pojawiać się kategoria „stacje ładowania”. Oznacza to, że użytkownicy elektryków od razu z poziomu menu kategorii będą mogli szybko wyszukać ładowarki w okolicy i nie zobaczą na pierwszym planie często zbędnej kategorii związanej ze stacjami paliwowymi.

Niektórzy muszą uzbroić się w cierpliwość

Oczywiście zmiany w wyświetlanych kategoriach nie sprawiają, że opcja wyszukiwania stacji paliwowych nie jest dostępna w Mapach Google w Android Auto, gdy jeździmy elektrykiem. Funkcja została zepchnięta na drugi plan, ale nadal możemy wyświetlić listę stacji w pobliżu, jeśli przykładowo chcemy wypić kawę i zjeść hot doga. Niestety, pod niektórymi ładowarkami nie znajdziemy takich udogodnień, więc trzeba się jakoś ratować.

Warto pobrać najnowszą wersję Android Auto o numerze 10.2, ale nie musi to oznaczać, że wówczas od razu będziemy mieli dostęp do omawianej zmiany. Niewykluczone, że jest ona włączana po stronie serwera, więc niektórzy powinni uzbroić się w cierpliwość i poczekać.