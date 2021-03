AliExpress zagwarantuje dostawę do Polski w 15 dni oraz świetne rabaty z okazji 11 urodzin serwisu

Serwisu AliExpress chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Ta chińska platforma e-commerce podbiła serca ludzi na całym świecie, w tym także w Polsce. Dziś, 29 marca, serwis obchodzi swoje jedenaste urodziny. Z tej okazji przygotowano wiele świetnych rabatów oraz szybką, 15-dniową dostawę wybranych produktów wysyłanych z Chin.

W nieco ponad dwa tygodnie do Polski

Jedną z największych bolączek zamawiania produktów z Chin jest przeważnie bardzo długi czas oczekiwania na przesyłkę. Alibaba Group, właściciel platformy AliExpress oraz firmy logistycznej Cainiao, pragnie ułatwić Polskim klientom zakupy w swoim serwisie poprzez inwestycje w skrócenie czasu dostaw. Wynikiem tego jest nowa akcja gwarantowanej 15-dniowej dostawy wybranych produktów.

Kategorie produktów, które będziemy mogli otrzymać w nieco ponad dwa tygodnie to m.in. sprzęt AGD, elektronika użytkowa, oraz produkty do pielęgnacji urody, sportu i zdrowia. Nie oznacza to jednak, że wszystkie oferty prezentowane w powyższych kategoriach spełniają warunki dostawy w ciągu 15 dni. Promocją są objęte wybrane produkty, które oznaczono informacją o szybkiej przesyłce. Wyświetla się ona zarówno pośród wyników wyszukiwania, jak i na stronie konkretnego produktu.

Jak zapewnia AliExpress, nowa akcja szybkiej dostawy jest kolejnym dowodem na silne zaangażowanie w polski rynek e-commerce. Dla przypomnienia, firma w zeszłym roku zapewniła dostawę wybranych produktów znajdujących się w polskim magazynie w nawet 3 dni od złożenia zamówienia.

źródło: 1000logos.net

Warto również wspomnieć o możliwości dostawy produktów z AliExpress do paczkomatu InPost, a od niedawna również do własnych paczkomatów Cainiao. Polacy nie mogą narzekać również na brak jednej z najpopularniejszych form płatności w naszym kraju, bowiem za zakupy z Chin możemy od kilku miesięcy zapłacić również BLIK-iem.

Mnóstwo jubileuszowych promocji na 11. Urodziny AliExpress

Oprócz akcji szybkiej wysyłki, AliExpress przygotowało dla swoich użytkowników również mnóstwo promocji z okazji jedenastych urodzin serwisu. Rabaty na poszczególne produkty sięgają nawet do 70%. Wśród przecenionych marek znalazły się m.in. Xiaomi czy realme.

Dla nowych użytkowników przygotowano również specjalny kupon uprawniający do 12,11 zł (3 dolarów) zniżki przy zamówieniach powyżej 20,18 zł (5 dolarów).

Jubileuszowe promocje na AliExpress rozpoczęły się już dzisiaj i potrwają do 3 kwietnia 2021 roku (do 8:59 polskiego czasu). Możecie z nich skorzystać na stronie internetowej lub w aplikacji AliExpress na Androida i iOS.