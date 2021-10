AliExpress dostarczy paczkę w 3 dni… z Polski!

Wprowadzenie pakietu e-commerce mogło zniechęcić klientów do zakupów na chińskich platformach zakupowych, ponieważ od początku lipca muszą zapłacić oni podatek VAT oraz dodatkową opłatę dla Poczty Polskiej. AliExpress zakończyło jednak inwestycję, która sprawi, że zakupy zostaną dostarczone w ekspresowym tempie, i to z Polski – a to może przyciągnąć kupujących jak magnes.

AliExpress dostarczy paczkę w 3 dni z magazynu w Polsce

Według informacji, przekazywanych przez portal Wiadomości Handlowe, AliExpress otworzył swój największy hub logistyczny W Europie Środkowo-Wschodniej. Dokładniej mieści się on pod Łodzią. Co więcej, chiński gigant e-commerce rozpocznie wysyłkę zamówień z tego centrum logistycznego już wkrótce, bo jeszcze przed 11 listopada, kiedy to wypada Dzień Singla, który jest wielkim świętem zakupowym z mnóstwem atrakcyjnych promocji i ogromnymi obniżkami.

Serwis Wiadomości Handlowe dowiedział się nieoficjalnie, że budowa hubu logistycznego Cainiao pod Łodzią zakończyła się na początku października. Ma on powierzchnię 10 tysięcy metrów kwadratowych i za jego pośrednictwem będą dostarczane zamówienia zarówno klientom z Polski, jak i z krajów, sąsiadujących z Polską od południa i zachodu.

Co ważne z punktu widzenia kupujących, zamówione produkty, wysłane z nowego centrum logistycznego, zostaną dostarczone w ciągu trzech dni na terenie całej Polski, a w największych miastach w Polsce nawet następnego dnia. Warto w tym miejscu wspomnieć, że obecnie przesyłki w dostawie trzydniowej dostarczane są z magazynów w Liege (Belgia).

Otworzenie nowego hubu logistycznego z pewnością pomoże AliExpress jeszcze lepiej obsłużyć klientów. Oczywiście pod warunkiem, że wybiorą oni odpowiednią metodę dostawy, bowiem najczęściej wybieraną jest ta darmowa, która nie gwarantuje możliwości śledzenia przesyłki, a na dodatek wysłane w ten sposób paczki nierzadko idą kilka tygodni.

Na koniec warto przypomnieć, że niedawno AliExpress zapowiedziało niezwykle atrakcyjną ofertę promocyjną dla klientów z Polski. W jej ramach będą mogli kupić najlepiej sprzedające się produkty już od złotówki, a także skorzystać z bezpłatnej wysyłki bez minimalnej wartości zamówienia (dotyczy wybranych ofert) oraz łączonej dostawy z gwarancją dostawy w ciągu 15 dni.