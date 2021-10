Sprawdźcie swoje skrzynki mailowe. Allegro rozsyła informację o darmowej dostawie od 20 złotych

Usługa Allegro Smart! jest nam z pewnością dobrze znana – dzięki niej możemy korzystać z darmowych dostaw do automatów paczkowych lub punktów odbioru, jeśli tylko w zamówieniu przekroczyliśmy 40 złotych. Dla nielicznych pułap ten został tymczasowo obniżony.

Kupujesz taniej, a i tak masz darmową przesyłkę

Zgodnie z informacją na blogu Allegro, dziś ruszył program, w ramach którego część kupujących w ramach Allegro Smart! może za darmo korzystać zarówno z dostawy do automatu paczkowego, jak i do punktu odbioru – i to przy zakupach za mniej niż za 40 złotych.

Opcję tę udostępniono trzem grupom kupujących – każdej w innym wariancie. Różnią się one kwotą minimalną zakupu: za minimum 20, 25 lub 30 złotych. Nie można w żaden sposób wpłynąć na to, do której grupy zostaniemy zaliczeni – decyduje o tym Allegro. Mało tego, Allegro nie rozsyła zaproszeń do tego programu do wszystkich subskrybentów Allegro Smart! Liczba osób biorących udział w testach jest ograniczona.

Jeśli nie dostaliśmy zaproszenia do wzięcia udziału w testach, to może się to jeszcze zmienić. Allegro podaje, że program będzie funkcjonował w dniach od 26 października do 3 stycznia 2022 roku. Niewykluczone, że mail z propozycją wzięcia udziału w akcji pojawi się u nas w późniejszym terminie.

Allegro określa, jakich metod dostawy dotyczy zmiana. Chodzi o:

Allegro Punkty Kolporter, epaka,

Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch,

Allegro Odbiór w Punkcie DPD,

Allegro Punkty Poczta pobranie,

Allegro Odbiór w Punkcie UPS,

Odbiór w Punkcie UPS,

Allegro ORLEN Paczka,

ORLEN Paczka,

Allegro Paczkomaty InPost.

Zmiany po stronie sprzedawców

Dla sprzedawców nowy program to w przeważającej części także dobre wieści – jeśli kupujący zrobi u sprzedawcy zakupy w ramach Smart! za mniej niż 40 zł i skorzysta z darmowej dostawy do automatów paczkowych lub punktów odbioru, to sprzedawca nie zostanie obciążony opłatą za przesyłkę Smart! W takim wypadku Allegro samo pokryje koszt dostawy zamówienia. Jest i minus takiej sytuacji: sprzedawcy nie zostanie przyznany rabat z tytułu Programu Szybkich Wysyłek.