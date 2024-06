Poco może szykować dobry i tani smartfon z 5G

W bazie danych Google Play Console pojawiły się informacje na temat smartfona Poco M6 Plus 5G. Wygląda na to, że ten nowy model może okazać się interesującą opcją dla użytkowników o nieco skromniejszych wymaganiach, ale liczących na dostęp do sieci nowej generacji.

Smartfon Poco M6 Plus 5G nadciąga

Poco M6 Plus 5G w bazie Google Play Console oznaczony jest jako 24065PC95I. Ostatnia litera w nazwie oznacza przeznaczenie na rynek indyjski.

Nie wiadomo, czy model trafi też do innych krajów, a jeśli tak, to czy z dokładnie tą samą specyfikacją. Jeśli jednak na obie te niewiadome odpowiedź brzmi „tak”, to w niedalekiej przyszłości możemy mieć do czynienia z premierą naprawdę ciekawego smartfona do 1500 złotych, stanowiącego dobrą alternatywę dla wcześniej już wypuszczonego modelu Poco M6 Pro.

źródło: mysmartprice

Co o nim wiemy? Z informacji zawartych w bazie wynika, że jego sercem będzie ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, którego dwa wydajniejsze rdzenie cechują się taktowaniem 2,2 GHz. Przedstawiony model ma też 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X, ale nie oznacza to, że innych wariantów nie będzie. Poza tym jest wiele niewiadomych, ale…

To może być Redmi Note 13R w innych szatach

Wcześniej już sugerowano w sieci, że Poco M6 Plus 5G będzie po prostu modelem Redmi Note 13R w nowych szatach. Elementy specyfikacji, które zdążyliśmy już poznać, zwiększają wiarygodność tej informacji. A jeśli faktycznie tak będzie, to należy oczekiwać jeszcze wyświetlacza IPS o przekątnej 6,79 cala, rozdzielczości 2460×1080 pikseli, jasności 550 nitów i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

źródło: mysmartprice

Nowy model chińskiego producenta powinien też zostać wyposażony w akumulator o pojemności 5030 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 33 W, aparat 50 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu oraz boczny skaner linii papilarnych. Całość działać ma natomiast pod kontrolą platformy HyperOS bazującej na systemie Android 14.

Kodowa nazwa urządzenia sugeruje również, że jego premiery doczekamy się jeszcze przed końcem tego miesiąca. Jeśli z modelem Redmi Note 13R łączyć będzie go nie tylko specyfikacja, ale i cena, to wyniesie ona około 1599-1799 juanów (równowartość ~870-980 złotych) za wariant z 8 GB RAM-u.

Poco M6 w trzech odsłonach

Aktualnie na serię składają się dwa modele – zobacz jak specyfikacja tego nowego wygląda w porównaniu z nimi: